Hét újonccal, fiatal kerettel megy az olaszokhoz a hokiválogatott

A magyar szövetség honlapjának szerdai híradása szerint az edzőmeccsekre jövő csütörtökön és pénteken – egyaránt 19.30-tól – kerül sor Brunicóban. A keret tagjai hétfőn a Tüskecsarnokban kezdik meg a felkészülést, majd szerdán utaznak az északolasz városba.

A szakmai stáb ezúttal két kapust, kilenc hátvédet és 13 csatárt hívott be. Közülük Horváth Donát, Tornyai Gábor, Ambrus Csongor, Dobos Mihály Bendegúz, Farkas László, Mattyasovszky Gergely és Molnár Bálint nem volt még válogatott.

„Előzetesen is úgy kalkuláltunk, hogy decemberben fiatal kerettel készülünk. A Fehérvár AV19 éves programját is megnézve alakítottuk ki a szezonra szóló tervet, és ennek megfelelően beszéltük meg, hogy novemberben erős, decemberben pedig fiatalabb csapattal dolgozunk” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány.

Hozzátette, néhány tapasztaltabb játékost is meghívtak, ők tudják biztosítani a felnőtt válogatottnál jellemző légkört. A szakvezető hangsúlyozta, azok a fiatalok, akik most jól teljesítenek, akár a világbajnoki felkészülés során is csatlakozhatnak majd a csapathoz.

A MAGYAR VÁLOGATOTT DECEMBERI KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Farkas Roland (BJAHC)

Hátvédek: Csollák Márkó (Hydro Fehérvár AV19), Falus Ádám (Hydro Fehérvár AV19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (JoKP, finn), Seregély Máté (FTC-Telekom), Szabó Bence (BJAHC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Mihály Bendegúz (FEHA19), Farkas László (FEHA19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Kovács Alex (UTE), Lövei Dávid (DVTK Jegesmedvék), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (DEAC), Molnár Bálint (BJAHC), Páterka Bence (UTE), Schlekmann Márk (BJAHC), Szita Donát (FEHA19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

JÉGKORONG, FELKÉSZÜLÉS

December 12., csütörtök

19.30: Olaszország–Magyarország

December 13., péntek

19.30: Olaszország–Magyarország