Nagyon sima győzelmet aratott a Volán az osztrák jégkorongligában

ELTÉRŐ FORMÁBAN várhatta a két együttes a mérkőzést, mert ha az elmúlt kilenc találkozót nézzük, a Volán hétszer győzött, kétszer kikapott az ICEHL-ben, míg az Innsbruck fordított arányban teljesített, a cápák csak kétszer hagyták el győztesen a jeget. Pénteken az osztrákok Bécsben szaladtak bele egy 10–0-s vereségbe.

A szombati összecsapáson is érződött ez a súlyos pofon az osztrákokon, három perc alatt kétszer is betalált a lendületesen kezdő Fehérvár. Először Trevor Cheek szerezte meg a vendégek kapuja mögött a pakkot, befordult a kapussal szembe, és belőtte a ziccert. Aztán egy szépen kijátszott akció végén Anze Kuralt volt jó helyen, és közelről nem kegyelmezett, időt is kért azonnal az Innsbruck. A harmad derekán Csollák Márkó is betalált, ám kapusakadályozás miatt a játékvezetők elvették a gólt, két perccel később Cameron Gaunce viszont már érvényes találatot szerzett. Chris Brown és Thomas Mader már másodszor feszült egymásnak a középkezdésnél, a bokszban is hazai győzelem született. A kiváló első harmadra Cheek második gólja tette fel a koronát, a megrogyott Innsbrucknak jól jött a szünet.

A folytatásban is egyoldalú mérkőzést láthattak a nézők, a középső játékrészt Anze Kuralt foglalta keretbe fehérvári részről, a szlovén támadó a hetedik, majd a tizenkilencedik percben is betalált. Abszolút dominált a Volán, néha már-már túljátszották az akciókat hazaiak, nem volt egy súlycsoportban a két gárda. A játékrész végén kontrából Mark Rassell szépített.

A harmadik harmadra alább hagyott az iram, Horváth Dominiknak is több tennivalója akadt, mint az első negyven percben, igaz, a fehérvári fölény továbbra is megvolt, ellenben a helyzetkihasználás akadozott, de 6–1-nél talán ez elnézhető. A hazai szurkolókban csak az keltett némi aggodalmat, hogy Sebők Balázst nem láthatták a záró etapban a jégen. Erre a játékrészre is jutott hazai gól, Cheek harmadjára is beköszönt, a vége 7–1-es fehérvári győzelem lett, a nézők az utolsó két percben felállva, vastapssal jutalmazták a meggyőző produkciót.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák) 7–1 (4–0, 2–1, 1–0)

