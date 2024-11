Galló Vilmos: A tavaly történtek után szenzációs érzés volt viselni a C betűt

„Eddig még sajnos sosem voltam a magyar válogatott csapatkapitánya, viccelődtünk is az öltözőben, hogy végre beírhatom ezt is az önéletrajzomba, könnyebb lesz így munkát keresni a jövőben. Szenzációs érzés, hogy viselhettem a C betűt, főleg a tavalyi év után. Azért van néhány játékos, aki ma nem játszott, de remélem, hogy ez még elő fog fordulni” – mondta Galló Vilmos az NSO Tv-nek.

A szlovénok elleni, 6–2-re megnyert meccsen duplázó csatár nemcsak a góljainak örült, hanem annak is, hogy remekelt a soruk, és nagyon jól érezte magát a jégen Szongoth Dománnal és Terbócs Istvánnal. Előbbi ráadásul két gólpasszt is adott neki, s elmondhatjuk, hogy az egész tornán elképesztő teljesítményt nyújtott 16 éves kora ellenére. A rutinos csatár külön is kitért rá, ahogy azt is elmondta, milyen potenciált lát a jövőre nézve a Sárközy Tamás-emléktornán szereplő, viszonylag fiatal válogatottban.