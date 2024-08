Juraj Slavkovsky nélkül, de KHL-es és NHL-es légiósokkal készülnek a szlovák hokisok az olimpiai selejtezőtornára

Szlovákiában az utóbbi napokban főleg arról ment a vita, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatt lehetőséget kapjanak-e azok a játékosok, akik a KHL-ben szerepelnek.

Az olimpiai selejtezőtorna előtt a Szlovák Jégkorong Szövetség (SZLH) egy felmérést készített a szlovák klubok között. Ez alapján 52 százalékuk úgy gondolta, hogy a KHL-ben szereplő hokisták is játszhassanak a nemzeti csapatban. „Ez alapján is úgy döntöttünk, hogy csak a sportteljesítmény alapján döntünk a keret összetételéről” - mondta a mai sajtótájékoztatón Miroslav Satan, a szövetség elnöke.

Meglepetésre hiányzik a keretből Juraj Slavkovský (Montreal) és Erik Cernák (Tampa Bay). Ramsay nem tért ki bővebben, miért nincsenek jelölve, csak annyit mondott, hogy különböző okok miatt döntött így.

Ugyan Martin és Kristian Pospisil az elmúlt héten kijelentették, hogy nem szeretnének egy olyan csapatban játszani, ahol a KHL-ből is érkeznek játéksok, végül Miroslav Satannal való beszélgetés után úgy döntöttek, vállalják a szereplést. „Csak a hoki van előttünk. Úgy, mint a társadalom, valószínű a csapat is e téren két táborra fog szakadni. A cél azonban közös: megnyerni a tornát és kijutni az olimpiára” – zárta lea vitát Miroslav Satan.

A SZLOVÁK FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT OLIMPIAI SELEJTEZŐS KERETE

Kapusok: Denis Godla (Slovan Bratislava), Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Stanislav Skorvánek (Mountfield Hradec Králové – Csehország)

Védők: Peter Ceresnák (Dynamo Pardubice – Csehország), Martin Fehérváry (Washington Capitals – Egyesült Államok), Mário Grman (Admiral Vlagyivosztok – Oroszország), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroszlavl – Oroszország), Michal Ivan (Bili Tygri Liberec – Csehország), Samuel Knazko (Cleveland Monsters – Egyesült Államok), Patrik Koch (Utah Hockey Club – Egyesült Államok), Simon Nemec (New Jersey Devils – Egyesült Államok)

Csatárok: Marek Hrivík (Leksands IF – Svédország), Milos Kelemen (Utah Hockey Club – Egyesült Államok), Róbert Lantosi (Bili Tygri Liberec – Csehország), Adam Liska (Szeversztal Cserepovec – Oroszország), Lukás Cingel, Kristián Pospísil (mindkettő Kometa Brno – Csehország), Martin Pospísil (Calgary Flames – Kanada), Milos Roman, Libor Hudácek (mindkettő Ocelári Trinec – Csehország), Pavol Regenda (Anaheim Ducks – Egyesült Államok), Marián Studenic (Färjestad BK – Svédország), Matús Sukel (Verva Litvínov – Csehország), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack – Egyesült Államok), Tomáš Tatar (New Jersey Devils – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Craig Ramsay