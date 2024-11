Will Still kibabrált korábbi klubjával, Reims-ben nyert a Lens

A Lens Adrien Thomasson átlövésével szerezte meg a vezetést az első félidőben, majd a szünet után M'bala Nzola is betalált. A végjátékban a Reims minden követ megmozgatott a gólszerzés érdekében, de még a szépítésre sem futotta a hazai csapat erejéből – győzelmével a Lens (amelynek kispadján a Reims korábbi mestere, Will Still ült) megelőzte a tabellán a piros-fehéreket. 0–2

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

Reims–Lens 0–2 (Thomasson 23., Nzola 61.)

Szombaton játsszák

17.00: Rennes–Saint-Étienne

19.00: Brest–Strasbourg

21.00: Paris SG–Nantes

Vasárnap játsszák

15.00: Montpellier–Lille

17.00: Le Havre–Angers

17.00: Toulouse–Auxerre

17.00: Lyon–Nice

20.45: Marseille–Monaco