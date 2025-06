Mintha pápát választottak volna – megnevezte új edzőjét a Lens

Pierre Sage 2023 novemberében a klub akadémiájának stábjából beugróként lett a Lyon szakvezetője, felrázta és az Európa-ligába vezette a Fabio Grosso irányításával vergődő csapatot, de hamarosan őt is elérte egy rossz széria, és idén januárban menesztették.

A Lens eddigi vezetőedzője, Will Still májusban kérte szerződése felbontását, angol kispadra vágyott, és időközben meg is egyezett a Premier League-ből kieső Southamptonnal.

A kiváló taktikusként tisztelt, 46 éves Sage három idényre szóló szerződést írt alá a Lensszal, amely az előző francia idényt csupán a nyolcadik helyen zárta.

Habemus 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉am. 💨 pic.twitter.com/1q1ZvgySPC — Racing Club de Lens (@RCLens) June 2, 2025