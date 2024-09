Ligue 1: Negóék hátrányból sima győzelmet arattak

A Loic Negóval a kezdőjében felálló Le Havre nem kezdte ideálisan a találkozót, már a 17. percben hátrányba került Gaëtan Perrin találatát követően. Sokáig azonban nem kellett búsulni a hazaiaknak, mivel kevesebb mint tíz percen belül már sikerült is egyenlíteniük – egy Auxerre-játékosnak köszönhetően, Elisha Owusu ugyanis szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába juttatta a labdát.

A félidő végére ráadásuk emberelőnybe is kerültek Negóék, amit a folytatásban ki is használtak. Az 52. percben Rassoul Ndiaye is betalált, amivel megfordították a hazaiak a meccset, majd a 94.-ben egy tizenegyesgóllal le is zárták. 3–1

Az Auxerre csapatához hasonlóan a rennes-ieknek is viszonylag hamar, már a 13. percben sikerült vezetést szerezniük Leo Östigard találatával, de nekik sem sikerült megtartaniuk előnyüket. A Reims először a félidő hajrájában, majd a második játékrész kezdetén talált be, ami elég is volt a győzelemhez – 2–1.

Az eddig pont nélkül álló Angers-nek nem sikerült megnehezítenie a Nice dolgát, a vendégek a 25. percben már két góllal vezettek Youssouf Ndayishimiye és Hisam Budaui révén. A 67. percben kiállítottak egy nizzai játékost, az Angers faragott is a hátrányból, de sokáig ne élhetett a reménye, mert Evann Guessand a lefújásig berámolt még két gólt, fölényessé téve a Nice győzelmét. 1–4

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

Angers–Nice 1–4 (Abdelli 67. – 11-esből, ill. Ndayishimiye 6., Budaui 25., Guessand 72., 85.)

Le Havre–Auxerre 3–1 (Owusu 25. – öngól, Ndiaye 52., Ab. Touré 90+4. – 11-esből, ill. Perrin 17.)

Reims–Rennes 2–1 (Ito 41., Diakité 48., ill. Östigard 13.)

Monaco–Lens 1–1 (Zakaria 84., ill. Frankowski 90+4. – 11-esből)

KÉSŐBB

20.45: Lille–PSG

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Brest–Saint-Étienne 4–0 (M. Camara 10., Del Castillo 32. – 11-esből, Ajorque 77., Lala 84. – 11-esből)

Montpellier–Nantes 1–3 (A. Adams 30., ill. Abline 24., M. Simon 45+7. – 11-esből, Mosztafa Mohamed 85.)

Toulouse–Olympique Marseille 1–3 (Babicka 90., ill. Greenwood 14., 16., Cresswell 52. – öngól)