Kylian Mbappé öccse is otthagyja a PSG-t

Ethan Mbappé kedden a közösségi médiában jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg szerződését a PSG-vel, és hét év után távozik a párizsi csapattól. A spanyol AS szerint több francia – például a Lille – és német klub is érdeklődik a tehetséges játékos iránt.

A 17 éves, ballábas középpályás 2023. december 20-án, a Metz ellen debütált a PSG első csapatában, de végül csupán három bajnokin és két kupamérkőzésen jutott szóhoz az idényben. Az AS arról ír, a francia klub azzal (is) próbálta maradásra bírni Kylian Mbappét, hogy az öccsének lehetőséget biztosítanak a felnőttek között, de mivel a világbajnok támadó távozása biztossá vált, testvére játékpercei alaposan lecsökkentek – részben ez vezethetett a tinédzser labdarúgó döntéséhez.