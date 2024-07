Willi Orbán: Valószínűleg ez volt az utolsó esélyem csodát tenni egy Eb-n Magyarországgal

A 31 éves, 48-szoros válogatott védő az Instagram-oldalán posztolt kedden, ahol arról írt, mennyire fájó számára, hogy nem sikerült továbbjutni az Eb-n a csoportból.

„Már több nap telt el, de még most is fáj, hogy búcsúztunk az Európa-bajnokságtól. Tudtuk, hogy nem tartozunk az esélyesek közé – még a csoportunkban sem. Azt is tudtuk, hogy nincs sok sanszunk, de sportolóként az ember mindig a maximumra törekszik.”

„Nagyon fájdalmas, hogy kiestünk a csoportkör utolsó napján, hiába győztük le utolsó perces góllal Skóciát. Valószínűleg ez volt az utolsó esélyem csodát tenni egy Eb-n Magyarországgal. Sajnos nem tudtunk meglepetést okozni ezen a tornán, mint Grúzia vagy Szlovénia.”

„Kíváncsi vagyok, melyik válogatott lesz ott a végjátékban – én pedig próbálok mentálisan és fizikailag is feltöltődni a szabadságom alatt, mert egy biztos: továbblépünk, és az új célunk már kijutni a világbajnokságra” – fogalmazott Orbán, aki a magyar csapat mindhárom Eb-meccsét végigjátszotta.

Mint ismert, a magyar válogatott az A-csoport harmadik helyén végzett három ponttal, és csak hajszállal maradt le arról, hogy csoportharmadikként továbbjusson az egyenes kieséses szakaszba.