Régi idők focija, avagy időhúzás az 1992-es Eb-döntőben

A „nagy időgazdálkozó”, Peter Schmeichel ma már a média munkatársaként dolgozik az Eb-n, itt éppen fiát, a mai dán válogatott kapuját őrző Kaspert interjúvolja (Fotó: Getty Images)

A vasárnapi spanyol–angol döntőre hangolódva előkerülnek a régi finálék emlékei, például a dán válogatott 1992-es Európa-bajnoki diadala, amelynek teljes joggal járt csodájára a futballvilág.

A tornára beugróként érkező „dán dinamitok” a csoportban legyőzték a franciákat, ikszeltek az angolokkal, az elődöntőben kiejtették a címvédő hollandokat, majd a fináléban legyőzték a világbajnok Németországot.

De az emlékezet őriz kevéssé ünnepélyes pillanatokat is a németek elleni fináléról, íme egy kis ízelítő! Ma már más módszerekre van szükség, de az akkori szabályok megengedték a hazaadást, és Peter Schmeichelék kegyetlenül ki is használták a lehetőséget az időhúzásra. Alighanem más is így tett volna a helyükben…