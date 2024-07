NS-terasz: izgalom a köbön

Szerdai szakértő vendégünknek, Priskin Tamás 63-szoros válogatottnak is nagyon tetszett Yamal játéka, és arról is beszélt, teljesen megérdemelték a győzelmet a spanyolok. Úgy érzi, hogy akár Hollandia, akár Anglia kerül a fináléba, Luis de la Fuente csapatát tartja esélyesebbnek az Európa-bajnoki cím megszerzésére. Az anno Angliában is futballozó labdarúgó Cselőtei Márknak, az nso.hu szerkesztőjének kérdésére elmondta, reméli, hogy a semleges nézőknek is érdekes lesz a meccs, sok gólt vár, és angliai kötődése miatt Harry Kane-ék döntőbe jutását. Téma volt, hogy az angolok csatára vajon milyen teljesítményre lesz képes, hogy Hollandia nekiront-e az ellennek, vagy inkább változtat eddigi taktikáján, hogy Gareth Southgate módosít-e válogatottja játékán, és ezúttal nem arra törekszik, hogy az eredményesség szempontjából „megölje” a focit.

Az NS-terasz ismét zsúfolásig megtelt, az izgalom garantálható volt, de ez egy Eb-elődöntő esetében nem is lehet másképp.

Fotó: Koncz Márton

Sikeres a Várkert Bazár Öntőház udvarán, az NS-terasz mellett a Várkapitányság standja is, ahol játszhatnak a nem csak a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzésein izgalmat kereső szurkolók. A drukkerek futballal kapcsolatos kvízt tölthetnek ki, megpörgethetik a szerencsekereket, a nyertesek pedig a Budavári Palotanegyedhez kapcsolódó ajándékokkal gazdagodnak. Szerencse is kell a nyeréshez