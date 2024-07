Most vagy soha! – így állnak hozzá a románok a Hollandia elleni Eb-nyolcaddöntőhöz

Biztatóan kezdte az Európa-bajnokságot Hollandia, Lengyelország ellen nagyot küzdve 0−1-ről nyert 2–1-re, majd Franciaország ellen ragyogóan védekezve gól nélküli döntetlent ért el. Utóbbi mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Xavi Simons a második félidőben gólt lőtt a franciáknak, csakhogy a VAR érvénytelenítette. Az eset vitát generált a nemzetközi sajtóban, a holland csapat pedig hat pont és biztos csoportelsőség helyett ki-ki meccset játszott Ausztriával az első helyért, és ki is kapott (2–3)… Mindamellett még szerencsésnek is mondható az oranje, hiszen a csoportját meglepetésre megnyerő Romániát sodorta útjába a sors. A keddi összecsapásra várhatóan néhány helyen változtat Ronald Koeman szövetségi kapitány, hiszen az osztrákok elleni vesztes meccsen többen lefelé lógtak ki az egyébként is gyengén teljesítő kezdő tizenegyből. A legszembetűnőbb Lutsharel Geertruida pocsék szereplése, akit maga a szövetségi kapitány is kritizált a mérkőzést követően. A 23 éves jobbhátvéd többször is rosszul helyezkedett, nem tartotta a lépést közvetlen ellenfeleivel, sokszor hadonászott a karjával és értetlenkedett, szemlátomást rossz volt a kommunikáció a hátsó alakzatban. Minden bizonnyal Denzel Dumfries kap ismét lehetőséget jobbhátvédként. A középpályás Joey Veerman legutóbb is katasztrofálisan futballozott, a helyén Xavi Simons szerepelhet, elöl Donyell Malen kapott lehetőséget Ausztria ellen, de nem váltotta meg a világot – sőt, öngólt szerzett –, Jeremie Frimpong kezdhet jobbszélsőként. A gólfelelős Wout Weghorst várhatóan ezúttal is csereként lép majd pályára.

S. N.