Három cserejátékos hozta össze az Eb-döntők történetének legdrámaibb fordítását

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM KÜLÖNLEGES GÓL A MÚLTBÓL

(2000, Franciaország–Olaszország 2–1). Bevezetésképp a három gól, amely feledhetetlenné tette a rotterdami finálét: Marco Delvecchio közeli lövésével Európa-bajnoknak látszottak az olaszok, azonban a 94. percben Sylvain Wiltord egyenlített, a 103.-ban pedig David Trezeguet bebombázta a franciák aranygólját. A történtek többet is megérnek, folytatjuk is.

Négyen a korszak francia kulcsemberei közül (balról jobbra): Didier Deschamps, Marcel Desailly, Zinédine Zidane és Bixente Lizarazu

EB-KLASSZIKUS: FRANCIAORSZÁG–OLASZORSZÁG 2–1

(2000) Mindkét csapat küzdelmekkel teli úton jutott el a fináléig: a franciák csupán egy, az olaszok két olyan mérkőzést játszottak, amelyiken az első gól megszerzése után végig kitartott az előnyük. Úgyhogy amikor a rotterdami aréna gyepén az 55. percben Gianluca Pessotto beadásból Marco Delvecchio kapásból a francia kapuba bombázott, még nem volt tanácsos biztosra venni az olasz győzelmet. A gól két főszereplője, valamint az akcióban szintén részt vevő Francesco Totti az elődöntőben csak csere volt, de Dino Zoff szövetségi kapitány – játékosként Európa-bajnok (1968)! – valamit megérezhetett, mert a fináléra mindhármukat a kezdőbe állította. A húzás bejött!

A 2000-ben Európa-bajnoki címet nyerő francia válogatott (Fotó: Getty Images)

Az előállt helyzetben francia kollégája, Roger Lemerre is akcióba lépett, azonnal cserélt: először beküldte Sylvain Wiltord-t. Aztán a 76. percben David Trezeguet-t. Még mindig 0–1. A 86. percben érkezett Robert Pires. Már a sérülések, időhúzások miatti ráadás zajlott, amikor Fabien Barthez kapus előreívelését az egyik csere, Trezeguet lefejelte, a másik csere, Wiltord pedig éles szögből a hosszú sarokba lőtt – hosszabbítás!

Már közeledett a kétszer 15 perc térfélcseréje, amikor a harmadik csere, Pires a bal oldalon labdát szerzett, két csellel áthatolt az akkor már fáradtnak tűnő, dekoncentrált itáliai védelmen, középre adott, hirtelen minden körülmény adva volt a tökéletes kapáslövéshez, Trezeguet egy pillanatig sem gondolkodott, ösztönösen, ballal a léc alá bombázott. Aranygól, kész, vége, önkívület – Franciaország az elődöntő után a döntőben is fordított, és 1984 után újra Európa-bajnok lett!

David Trezeguet bal lábát már elhagyta a labda, pillanatokon belül megszületik az aranygól (Fotó: Getty Images)

A Monacóból akkoriban éppen olasz klubba, a Juventusba tartó, francia-argentin kettős állampolgár DAVID TREZEGUET válogatott karrierjének ez volt a nyolcadik gólja. Mondhatjuk, az 1998-as vb-diadal után még egyet lépett felfelé, és ezen a rotterdami estén felért a csúcsra; a 2002-es vb nagyon nem sikerült a franciáknak, a 2004-es Eb sem igazán (bár azon ő lőtt egy gólt), a 2006-os vb-döntő tizenegyespárbajában egyedül ő hibázott, a 2008-as kontinenstornára pedig nem vitte el Raymond Domenech – itt betelt a pohár, a középcsatár 71 meccsel és 34 góllal lemondta a válogatottságot. (Így legalább megúszta a 2010-es vb-blamát…)

Egymás után másodszor döntötte el aranygól az Eb-döntőt, az viszont először fordult elő, hogy az aktuális világbajnok az Európa-bajnoki címet is elhódította. Azóta egyedül a spanyol válogatott tudta ezt megismételni, megspékelve azzal, hogy 2010-es vb-aranyát két Eb-arany szendvicsébe foglalta.

VISSZAEMLÉKEZÉS AZ ARANYGÓLT SZERZŐ DAVID TREZEGUET-VEL

Simone Zaza (7) már rontott, az őt vigasztaló Leonardo Bonucci (19) még nem sejti, hogy neki sem fog sikerülni (Fotó: Getty Images)

AMIKOR ELHATALMASODOTT A RONTÁS TIZENEGYESPÁRBAJOZÓKON…

Erre a játéknapra két olyan tizenegyespárbaj jutott, amit a hibák miatt tartanak nagy becsben a különlegességekre vadászó statisztikusok.

(2016, Németország–Olaszország 1–1) A franciaországi Európa-bajnokság bordeaux-i negyeddöntőjében már a rendes játékidőben is volt egy büntető: Kassai Viktor kezezésért fújta be, Leonardo Bonucci be is lőtte a 78. percben, azzal válaszolta meg Mesut Özil közelről lőtt vezető gólját. Egyikük sem sejtette, hogy a szétlövésben hibázni fognak.

De nem csak ők jártak így: német oldalon rontott még Thomas Müller és Bastian Schweinsteiger is, az olaszoknál Graziano Pelle, Mattia Darmian, valamint a kifejezetten a szétlövésre becserélt Simone Zaza, aki bohózatba illő toporgós nekifutásával, égbe lőtt labdájával kiapadhatatlan mémforrást fakasztott a neten.

A kilenckörös szétlövésben volt minden – kapusbravúr, mellé, fölé, kapufa… Az utolsó olaszét, Darmianét kivédte Manuel Neuer, megteremtve a hőssé válás lehetőségét Jonas Hectornak, és Gianluigi Buffon hiába érezte az irányt, a kölni balhátvéd lövése beakadt, Németország jutott be a legjobb négy közé. Ez nagy szó, mert bármilyen hihetetlen, a nationalelf nyolc hiábavaló kísérlet – három vereség és öt döntetlen – után először múlta felül Olaszországot tétmérkőzésen!

A két csapat összesen hét tizenegyest rontott el a párbajban, ez ugyanúgy Eb-rekord, mint az olaszok négy elhibázott kísérlete.

Világklasszisok egymás között: Gianluigi Buffon (balra) gratulál Manuel Neuernek (Fotó: Getty Images)

(2021, Spanyolország–Svájc 1–1) A szentpétervári negyeddöntő szétlövése kevesebb gólt (4), mint rontást (5) hozott… Az első szám Eb-rekord holtversenyben, akárcsak az, hogy kimaradt három egymást követő kísérlet: Fabian Schär lövését Unai Simón kivédte, Rodriét Yann Sommer ütötte ki, majd Manuel Akanjit megint csak a spanyol kapus akadályozta meg a góllövésben. A negyedik sorozatban Gerard már nem hibázott, a svájci Rubén Vargas fölé lőtt, meccslabda Mikel Oyarzabalnak, és ő magabiztos volt, a spanyolok jutottak tovább.

Ami az előjátékot illeti, a Denis Zakarián megpattanó Jordi Alba-lövéssel a spanyolok korán vezetést szereztek, a második félidőben egy hatalmas védelmi hibából Xherdan Shaqiri egyenlített. A svájciak Remo Freuler kiállítása miatt a 77. perctől emberhátrányban játszottak, Sommer kapus nagy védések sorozatával tartotta az eredményt, eséllyel pályázott a meccs embere címre, de az elismerés kiosztásakor a szétlövés fejleményei döntöttek, és a kollégájának jutott a trófea.

Unai Simón volt a hős, César Azpilicueta a nyakában ünnepel (Fotó: Getty Images)

ÚTON AZ ARANYÉREM FELÉ: OLASZORSZÁG

(2021, Olaszország–Belgium 2–1) Július 2. nem volt szerencsés Eb-játéknap az olaszok számára – egészen eddig a müncheni estéig. Hiába kezdtek veszélyesebben a belgák, gyorsan körvonalazódott a „szokásos” eredmény: Nicolo Barella közeli lövésével és a felezővonaltól lövőhelyzetig vágtázó Lorenzo Insigne látványos csavarásával a squadra azzurra kétgólos előnyt szerzett. És bár Romelu Lukaku még a szünet előtt szépített tizenegyesből, Olaszország sokadszor is megverte Belgiumot nagy tornán.

Roberto Mancini csapata nagyon együtt volt; először nyert meg zsinórban öt mérkőzést Európa-bajnokságon, és először jutott tíz gól fölé egy Eb-n (11-nél tartott a müncheni meccs lefújásakor). Egy Európa-bajnoki rekord is újjászületett: a selejtezőket is beleszámítva az olaszok sorozatban a 15. Eb-meccsüket nyerték meg, éppen a belgák (2019–2021), valamint a németek (2010–2012) csúcsát adták át a múltnak.

Lorenzo Insigne gyönyörű gólt lőtt a belgáknak (Fotó: Getty Images)

EB-EREDMÉNYEK – JÚLIUS 2.

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

DÖNTŐ

Rotterdam: Franciaország–Olaszország 2–1, h. u., aranygóllal

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Bordeaux: Németország–Olaszország 1–1, 11-esekkel 6–5

EB 2021, EURÓPA

NEGYEDDÖNTŐ

Szentpétervár: Svájc–Spanyolország 1–1, tizenegyesekkel 1–3

München: Olaszország–Belgium 2–1