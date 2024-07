Gary Lineker éles kritikái már a BBC stábjának is kínosak

Gareth Southgate és Gary Lineker a májusi Év játékosa-díj átadón (Fotó: Getty Images)

A napokban sokat cikkezik az angol sajtó – és nyomában mi is – arról, miként változik Gareth Southgate szakmai megítélése. Az angol szövetségi kapitány egyik legádázabb kritikusa a válogatott korábbi gólgyárosa, a BBC-nek dolgozó Gary Lineker, aki másokkal ellentétben az angol válogatott Eb-döntőbe jutása ellenére sem hangolt finomabbra.

A Telegraph pénteki exkluzív híre szerint a BBC Európa-bajnokságon dolgozó stábja is egyre nyugtalanabbul figyeli, miként ekézi nagynevű kollégájuk a kapitányt, nevezi taktikailag felkészületlennek „a vezetőnek és kommunikátornak egyébként nagyszerű” Southgate-et a The Rest is Football című podcastjában. Ahol mellesleg az újságírók is megkapták a magukét, amiért „nem elég bátrak ahhoz, hogy igazi kérdéseket tegyenek fel” a kapitánynak.

Az adás rendkívül népszerű, Lineker lesújtó szakmai véleménye sokakhoz eljut, és bár az angol szövetség egyelőre nem korlátozta a BBC stábjának érintkezési lehetőségeit a játékosokkal és a válogatott edzői stábjával, a helyzet így is kínos. Mindenesetre nehéz elképzelni – írja a Telegraph –, miként alakul majd egy esetleges Lineker–Southgate interjú a döntő után…