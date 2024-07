Az Eb-n csak egyszer, és csak ma: a dupla a spanyoloknak, az ezüstgól a görögöknek jött össze

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – ÖT KÜLÖNLEGES GÓL A MÚLTBÓL

(2004, Görögország–Csehország 1–0). A csehek megállíthatatlanok voltak a portugáliai Eb-n, egészen eddig a portói estéig: a hosszabbítás első félidejének legvégén, Vassziliosz Cartasz szögletéből Trajanosz Dellasz a kapujukba fejelt.

(2012, Spanyolország–Olaszország 4–0). Az összeállítás szerkesztői nem válogattak, a kijivi finálé egyetlen gólját sem volt szívük kihagyni a napi kedvcsinálóból – főszerepben tehát David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres és Juan Mata.

AZ ÖT GÓL VIDEÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

EB-KLASSZIKUS: SPANYOLORSZÁG–OLASZORSZÁG 4–0

(2012) És akkor egy kicsit bővebben. A döntőig vezető úton a spanyol válogatott egyetlen gólt kapott: még a csoportkör első mérkőzésén az olaszok három percig vezettek ellene. Az a meccs 1–1-re végződött, és ismervén az olasz válogatott hagyományosan jól szervezett védőjátékát, a kijivi finálé is kiélezett csatát ígért.

Nem az lett: Andrés Iniesta és Cesc Fabregas összjátéka után David Silva már a 14. percben befejelte a spanyolok vezető gólját, és a hatalmasat vágtázó Jordi Alba a szünetig megduplázta az előnyt Xavi passzából. Nem könnyítette meg az olaszok dolgát Giorgio Chiellini első félidő közepi sérülése, kényszerű lecserélése, az meg pláne nem, hogy a második játékrészben, négy perccel a becserélése után Thiago Motta is meghúzódott; cserére akkor már nem volt lehetőség, Cesare Prandelli csapata a hátralévő mintegy harminc percet emberhátrányban kényszerült lejátszani.

Az olaszok kitartottak a végjátékig, azonban akkor elfogyott a szufla: a csereként beálló Fernando Torres előbb maga fejezett be egy akciót, majd önzetlen passzal gólhoz segítette a szintén a kispadról beküldött Juan Matát.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Fernando Torres ismét az Eb-trófeával, immár családi körben (Fotó: Getty Images)

Három tételben is újdonságot hozott a meccs: ilyen nagy különbség még nem volt két csapat között Eb-döntőben; először történt címvédés Európa-bajnokságon (12 spanyol futballista a 2008-as diadalban is benne volt); és FERNANDO TORRES lett az első játékos, aki két Eb-döntőben is a kapuba talált. A karrierje java részét az Atlético Madridban töltő, közben a Liverpoolban és a Chelsea-ben is fontos éveket lehúzó támadó 110 válogatott meccsén 38 gólt szerzett, és ha ő a kapuba talált – volt több duplája, triplája, sőt egy négygólos meccse is –, Spanyolország sosem kapott ki, és majdnem mindig győzött (26 győzelem, egy döntetlen).

Spanyolország – amely a két Eb-diadala között a világbajnoki címet is elhódította – a második háromszoros Európa-bajnok lett az NSZK/Németország után (1972, 1980, 1996).

ÚTON AZ ARANYÉREM FELÉ: GÖRÖGORSZÁG

(2004, Görögország–Csehország 1–0). A portugáliai tornán a görögök már korábban gondoskodtak arról, hogy ne legyen címvédés: Angelosz Hariszteasz fejesével kiejtették a franciákat. A „kékek” kissé tompán futballoztak ezen az Európa-bajnokságon, de a következő ellenfél, Csehország gólereje teljében készült a portói elődöntőre: Milan Baros vezérletével négy meccsen tíz gólt szerzett, kétszer annyit, mint Otto Rehhagel görögjei.

Utóbbiak másra összpontosítottak: az ellenfél támadójátékának ellehetetlenítésére. Sikerrel jártak ezúttal is, Baros és Jan Koller szenvedett Jorgosz Szeitaridisz és Mihalisz Kapszisz szoros és lankadatlan őrizetében, továbbá a kezükre játszott, hogy az aranylabdás Pavel Nedved az első félidőben megsérült, le kellett cserélni. A görögök türelmesen kivárták a maguk nagy pillanatát: Trajanosz Dellasz a hosszabbítás első félidejének legvégén talált a cseh kapuba – ő is fejjel.

A gólszerző Trajanosz Dellasz (5) és Kosztasz Kacuranisz (21) a csehek elleni elődöntő utolsó pillanataiban (Fotó: Getty Images)

Az akkori versenykiírás értelmében a ráadás második tizenöt percét már le sem játszották: érvényben volt ugyanis a rövid életű ezüstgólszabály, amelynek lényege, hogy ha a hosszabbítás első félidejének lefújásakor az egyik csapat vezet, akkor nincs tovább, megnyerte a meccset. Dellasz a 105+1. percben fejelt a hálóba, újrakezdésre nem maradt idő…

A görög középső védő 53 válogatott mérkőzésének egyetlen gólja volt ez, egyben a nagy válogatott tornák történetének árva ezüstgólja.

A GYŐZTES GÓL IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: HAL ROBSON-KANU

(2016, Wales–Belgium 3–1). Szép gólokat hozott a lille-i negyeddöntő: a mieinket kiejtő belgák Radja Nainggolan felső sarkos bombájával szereztek vezetést; Ashley Williams jól helyezkedett egyenlítő fejesénél; a csereember, Samuel Vokes látványos csúsztatással állította be a végeredményt.

A pálmát azonban HAL ROBSON-KANU vitte el: az 55. percben egy hátrahúzós csellel, a Johan Cruyffról elnevezett „Cruyff-fordulással” három belga védőt tévesztett meg a tizenegyespont közelében, mielőtt berúgta a vezető gólt, megalapozván csapata meglepetésszerű győzelmét. Ő lett a meccs embere, sőt a gólját – egyetlenként a 2016-os Európa-bajnokságról – Puskás-díjra is jelölték; más kérdés, hogy a voksoláson nem került be az első három helyezett közé.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

És akkor Hal Robson-Kanu elindította a Cruyff-cselt (Fotó: Getty Images)

A gyerekként az Arsenalban kezdő szélső nem a legjobb előjelekkel érkezett az Európa-bajnokságra, hiszen klubja, a Reading kilenc év után megvált tőle. A jó szereplés nyomán – volt gólja, méghozzá győzelmet érő a szlovákok ellen is – nem maradt állás nélkül: a következő öt évben a West Bromwich Albion kötelékéhez tartozott. A válogatottól 2021-ben 46 mérkőzéssel és öt góllal búcsúzott.

HAL ROBSON-KANU GÓLJA ITT!

EB-EREDMÉNYEK – JÚLIUS 1.

EB 2004, PORTUGÁLIA

ELŐDÖNTŐ

Porto, Dragao: Görögország–Csehország 1–0 – h. u., ezüstgóllal

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

DÖNTŐ

Kijiv: Spanyolország–Olaszország 4–0

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Lille: Wales–Belgium 3–1