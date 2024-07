Álvaro Morata: Ez most itt az ünneplés ideje

Álvaro Morata, a spanyolok csapatkapitánya is – aki magasba emelhette a díjátadásnál az Eb-győzelemért járó serleget – elmondta véleményét a spanyolok győzelméről: „Hálásak vagyunk mindazoknak, akik hittek bennünk, már az első pillanattól kezdve éreztük a támogatásukat. A pozitív üzenetek mindig pozitív dolgokhoz vezetnek. Remélem, büszkék erre a csapatra, és látták a 17 meg a 21 éves gyerekeket... Én már az Európa-bajnokság előtt állítottam, hogy rengeteg zseniális játékosunk van. Mindenkinek csak köszönetet mondhatok, például a csapattársaimnak, és különösképp azoknak, akik segítettek idáig eljutni. Szeretném továbbá az üdvözletemet küldeni Andrés Iniestának, ha nincs ő, nem játszottam volna ezen az Európa-bajnokságon, valamint Bojannak (Krkic) is. Akárcsak a családomnak, nekik is nagy szerepük volt abban, hogy részt vehettem ezen az Európa-bajnokságon.”

Az esetleges átigazolására vonatkozó kérdésre nem kívánt részletekbe bocsátkozni: „AC Milan? Hadd élvezzem ki most ezt a trófeát. Ez most itt az ünneplés ideje, aztán el kell menni nyaralni. A többit majd meglátjuk.”