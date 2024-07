A legmeglepőbb Eb-diadal: kétszer verték meg a házigazdát, másodszor már a döntőben

A 2004-es Európa-bajnokság portói nyitányán Görögország nagy meglepetésre legyőzte a házigazdákat, amiből sok következtetést le lehetett vonni, íme, kettő. Szakmai szempontból mondjuk azt, hogy a görögök nagyon szervezett futballt játszanak, bármilyen nagy is a hazai közönség elvárása, Portugáliának türelmesen, az ellenfél erősségeihez – például a fejjátékához – gondosan alkalmazkodva kell játszania a visszavágásnál sokkal többel kecsegtető fináléban. A konyhafilozófiai változat pedig egyszerűen úgy szólt, hogy „olyasmi, ami a csoportmérkőzésen, még egyszer nem történhet meg”.

Aztán mégis megtörtént. Pedig a szárnyait bontogató Cristiano Ronaldo, szemben a nyitánnyal, már ott volt a portugál kezdőcsapatban. Pedig a görögök egyik alapembere, Jorgosz Karagunisz eltiltás miatt nem játszhatott. És mégis nagyjából ugyanaz történt a lisszaboni Luz Stadionban, mint ami a portói Dragaóban három és fél héttel korábban: a görögök nem engedték kibontakozni a hazaiakat, akik egyre idegesebbek lettek, egyre többet hibáztak.

És ahogyan a görögök negyeddöntőjében és elődöntőjében, most is megszületett a győzelmükhöz szükséges egyetlenegy gól: az 57. percben Angelosz Baszinasz szögletéből Angelosz Hariszteasz fejelte. „Az egész életemben elkísér ez az emlék, mindent megváltoztatott, mindenre hatással van” – mondta később a franciák elleni negyeddöntőben is győztes gólt fejelő Hariszteasz, aki 88 mérkőzéssel és 25 góllal fejezte be válogatott karrierjét 2011-ben.

Hariszteasz (balra) ezt is befejelte! (Fotó: Getty Images)

A torna legjobbjának a görög csapat játékának lelkét, a fáradhatatlan középpályást, a 32 éves TEODOROSZ ZAGORAKISZT választották meg. Őt aztán tényleg nem szédítette meg a gólszerzés mámora, csapatkapitányként mindig az egység, a szervezettség fenntartása foglalkoztatta. Az első gólját a 101. válogatott meccsén szerezte, amikor búcsúzott, 120/3 volt a mérlege. (Visszavonulása után tíz éven át az Európai Parlament képviselője volt.)

Zagorakisz lett a portugáliai torna legjobb játékosa (Fotó: Getty Images)

Rajta és Hariszteaszon kívül a kapus Antoniosz Nikopolidisz, a védő Trajanosz Dellasz és Jurkasz Szeitaridisz is bekerült a torna álomcsapatába (inkább álomkeret volt az már akkoriban, hiszen 23 játékost neveztek meg).

A német Otto Rehhagel pedig az első (és máig az egyetlen) szövetségi kapitány lett, aki nem a hazája válogatottját irányítva lett Európa-bajnok. (Az alább olvasható cikk még a 2024-es Európa-bajnokság előtt íródott, így természetesen a magyar válogatott esélyeiről is szó esik benne – de azért a 2004-es görög csapat történetéről is bőven.)