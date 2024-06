Ukrajnai meccsnézés az óvóhelyeken – szívbe markoló interjú Rácz Lászlóval

„Egész Ukrajnának sokat jelent most a válogatott, a sikerek segíthetnek enyhíteni a hétköznapok nehézségeit, hatásukra kicsit mindenki jobban érezheti magát. Azok is, akik a fronton harcolnak, és onnan követik nyomon a meccseket” – mondta a szovjet válogatottal 1988-ban Eb-ezüstérmet nyerő Rácz László a Nemzeti Sportnak adott interjújában, arról is beszélve, hogy a rendszeres orosz bombázások, légiriadók miatt lesz, hogy az óvóhelyekről nézik majd a mérkőzéseket Ukrajnában. Csillag Péter interjúját ide kattintva olvashatja el!

Az ukrán válogatott hétfőn Románia ellen kezdi az Eb-szereplését.