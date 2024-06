Számolgatás: akár egygólos sikerrel is továbbjuthat csoportjából a magyar válogatott

Tegnapi cikkünkben már megkezdtük a számolgatást, hogyan, miképpen juthat még Eb-nyolcaddöntőbe a magyar labdarúgó-válogatott, de bontsuk ki egy kicsit jobban a szálakat: előfordulhat, hogy egy szűkös győzelem is elég lesz?

Még mielőtt felírnánk a továbbjutás lehetőségének különböző megoldóképleteit, gyorsan szögezzük le: Skócia ellen muszáj nyernie a magyar válogatottnak ahhoz, hogy ne szálljon el minden esélye. Ez cseppet sem lesz egyszerű feladat, de a skótoknak is három pont kell, szóval izgalomból nem lesz hiány... Az, hogy szükségünk van mindhárom pontra, eddig sem volt kérdés, ám sokan egy nagy különbségű győzelem szükségességéről is beszéltek. Nos, egyre inkább úgy tűnik, bizakodhatunk benne, hogy már egy egygólos siker is elég.

Cikkünkben hipotetikus, de abszolút elképzelhető forgatókönyvek sorát vonultattuk fel, amely alapján – és ez benne a durva –, még az sem elképzelhetetlen, hogy a magyar válogatott egy egygólos győzelemmel a legjobb csoportharmadik lesz... Amennyiben a B-, a C-, a D- és az F-csoportban is csak kétpontos lesz a legjobb csoportharmadik, Ukrajna pedig nálunk rosszabb gólkülönbséggel (jelenleg –3) lesz harmadik helyezett, úgy nekünk egy szűkös siker is elég ehhez...

AZ ÁLLÁS 1. Németország 2 2 – – 7–1 +6 6 2. Svájc 2 1 1 – 4–2 +2 4 3. Skócia 2 – 1 1 2–6 –4 1 3. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1–5 –4 0

