Mínuszos gólkülönbséggel nyolcaddöntő? Akár egygólos sikerrel is továbbjuthat a magyar válogatott...

Még mielőtt felírnánk a továbbjutás lehetőségének különböző megoldóképleteit, gyorsan szögezzük le: Skócia ellen muszáj nyernie a magyar válogatottnak ahhoz, hogy ne szálljon el minden esélye. Ez cseppet sem lesz egyszerű feladat, de a skótoknak is három pont kell, szóval izgalomból nem lesz hiány... Az, hogy szükségünk van mindhárom pontra, eddig sem volt kérdés, ám sokan egy nagy különbségű győzelem szükségességéről is beszéltek. Nos, egyre inkább úgy tűnik, bizakodhatunk benne, hogy már egy egygólos siker is elég...

Az Európa-bajnoki mezőny 2016-ban módosult tizenhat főről 24-re, így az egyenes kieséses szakaszba már nyolc helyett tizenhat csapat jutott – ekkor mehetett tovább először a négy legjobb csoportharmadik a hat kvartettből. Nos, a 2016-os és a 2021-ben megrendezett tornán is azt láthattunk, hogy a továbbjutáshoz legalább három pont és nullás, majd mínusz egyes gólkülönbség kellett (előbb Észak-Írország, majd Ukrajna lett a negyedik legjobb csoportharmadik). Ezek alapján aggódhattunk a 0 pont és 1–5-ös gólkülönbség után, de eddig jól alakulnak az eredmények. A CSOPORTHARMADIK TOVÁBBLÉPŐK EB-MÚLTJA

A-CSOPORT

Németország hat pontjával már továbblépett, Svájcnak négy van, s egymással játszik a két nemzet, amely minden bizonnyal elsőként, másodikként párban lép tovább. A harmadik helyért mi küzdünk a skótokkal: ha ők nyernek, 4 pont biztosan elég nekik a továbblépéshez, a 2 azonban kevés lesz (gólkülönbségük miatt kiváltképp), így nekik is nyerniük kell. Amennyiben a mieink egy góllal győznek a skótok ellen, úgy 2–5-ös, tehát –3-as gólkülönbséggel, de három ponttal zárnak. Mire elég ez?

B-CSOPORT

Nos, itt a spanyolok immár hatpontosak, s továbbmentek, de az olaszoknak (3 pont) még kaparniuk kell, ha mindenképp el akarják kerülni az F-csoport győztesét (jó eséllyel Portugáliát). Albánia és Horvátország eddig egyaránt 1 pontot gyűjtött és előbbi a spanyolokkal, utóbbi az olaszokkal mérkőzik meg. Ha a papírformának megfelelően egyik sem nyer, akkor ebben a kvartettben a legjobb harmadiknak legfeljebb 2 pontja lesz.

C-CSOPORT

Anglia botlott ugyan a dánok ellen, de már 4 pontja van, s a szlovénokat fogadja. Nem meggyőzőek eddig a háromoroszlánosok, de ha favorithoz méltóan elintézik szomszédainkat, úgy Szlovénia 2 ponttal zár, Anglia pedig megnyeri a csoportot. Ekkor már csak az eddig kétpontos dánok és az egypontos szerbek meccse lenne hátra. Ha dán győzelem, ha döntetlen születik, akkor is biztos, hogy a legjobb csoportharmadiknak csak 2 pontja lesz.

Ha ez a két csoportzárás megvalósul, akkor biztossá válik, hogy 3 pont BÁRMILYEN gólkülönbséggel elég a továbbjutáshoz, de folytassuk...

D-CSOPORT, E-CSOPORT, F-CSOPORT

A többi csoportból cikkünk megjelenésekor még csak egy forduló ment le, így hosszas számolgatásokba nincs értelme belemenni, de létrejöhetnek még a fentihez hasonló eredmények. A franciák és a hollandok az első körben győztek, most egymás ellen játszanak, ahogy Lengyelország és Ausztria is. Ha utóbbin döntetlen születik, akkor előállhat egy B-csoporthoz hasonló helyzet, vagyis hogy a két esélytelenebb 1-1 ponttal áll az utolsó kör előtt, s a papírforma szerint a végére sem gyűjt több egységet kettőnél. Az E jelű kvartettben az első körben minden a feje tetejére fordult, de egy belga és egy ukrán sikerrel máris minden megváltozhat: így mind a négy csapatnak meglenne a három pontja... Az F-csoportban még nem született döntetlen, a törökök és a portugálok is nyertek. A mieink számára itt az lenne a győztes recept, ha most születne egy grúz–cseh döntetlen, majd az utolsó körben egyik nemzet se nyerne...

Hipotetikus, de abszolút elképzelhető forgatókönyvek sorát vonultattuk fel, amely alapján – és ez benne a durva –, még az sem elképzelhetetlen, hogy a magyar válogatott egy egygólos győzelemmel a legjobb csoportharmadik lesz... Amennyiben a B-, a C-, a D- és az F-csoportban is csak kétpontos lesz a legjobb csoportharmadik, Ukrajna pedig nálunk rosszabb gólkülönbséggel (jelenleg –3) lesz harmadik helyezett, úgy nekünk egy szűkös siker is elég ehhez... KAPASZKODJANAK MEG: ÍGY LEHETÜNK LEGJOBB CSOPORTHARMADIKOK