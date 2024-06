Súlyos gondok jelentkezhetnek az angol középpályán

Jönnek a dánok! Az angol válogatott játékát sok kritika érte a Szerbia elleni 1–0-s győzelme után, ám természetesen a legfontosabb a három pont megszerzése volt. Jó hír az angoloknak, hogy legnagyobb sztárjuk, Jude Bellingham ragyogó formában érkezett a kerethez a Real Madridtól, ő szerezte a szerbek elleni csata egyetlen gólját. Ugyancsak örvendetes számukra, hogy a nyitó meccsüket kapott gól nélkül zárták, amiben főszerepet játszott az élete első nagy tornáján szereplő Marc Guéhi, aki kiválóan futballozott John Stones mellett a védelem közepén.

Csakhogy...

A szurkolókat aggasztja Harry Kane és Phil Foden formája. Előbbi parádés idényt futott a Bayern Münchenben, de a szerbek ellen alig volt labdaérintése, utóbbi a Manchester Cityben a csapat legjobbja volt, ám a válogatottban nem találja a helyét. Az ő helyén Cole Palmer vagy Anthony Gordon szerepelhet Dánia ellen, s jó kérdés, hogy a középpályán Trent Alexander-Arnold bent marad-e a kezdőben, vagy a helyén Kobbie Mainoo, esetleg Conor Gallagher játszik. S ha már középpálya: Gary Neville szerint ez a csapatrész nagy problémát jelent, Dánia ellen is ez lehet Anglia leggyengébb pontja.

„Nem elég gördülékeny a játék a középpályán – mondta a korábbi 85-szörös angol válogatott védő a Sky ­Sportsnak. – Ezen javítani kell a csoportkörben, különben később súlyos gondok jelentkezhetnek. Tehetséges futballistáink vannak, de vajon csapatként is jók vagyunk? Nem feltétlenül a legjobb labdarúgók alkotják a legjobb együttest… Declan Rice mellé optimális partner kell, az Arsenalnál Jorginho vagy Thomas Partey jó megoldás. Trent Alexander-Arnold eredetileg jobbhátvéd, de a középpályás feladatokat is el tudja látni, igaz, neki is javulnia kell. A válogatottnak erősödnie kell a középpályán, ha nagy célért akar küzdeni az Európa-bajnokságon.”

Jannik Vestergaard, a dán válogatott védője az uefa.com oldalnak Az előző Európa-bajnokságon Anglia az elődöntőben búcsúztatott minket, hazudnék, ha azt mondanám, nem gondoltam a napokban arra a meccsre. Van még bennem keserűség a vereség miatt, úgyhogy extra a motivációm. Pontosan tudjuk, mekkora a tét. VÉLEMÉNY

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Stuttgart: Szlovénia–Dánia 1–1

Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia 0–1

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

15.00, München: Szlovénia–Szerbia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00, Frankfurt: Dánia–Anglia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00, München: Dánia–Szerbia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!