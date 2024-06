Quentin Maceiras: Három játékosuk beférne a svájci válogatottba is

– Százharmincnyolc mérkőzést játszott a svájci első osztályban, nyilván jól ismeri hazája válogatottjának futballistáit.

– Persze, sokukkal csapattársak voltunk és a keretből jó néhány labdarúgóval ellenfélként találkoztam a pályán – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 28 éves Quentin Maceiras, aki a Sionban és a Young Boysban szerepelt, mielőtt 2023 nyarán a Puskás Akadémiához szerződött. – Igazán remek képességű futballisták alkotják a keretet, sok benne a szépreményű fiatal, de tapasztalatból sincs hiány. A kezdő tizenegyből a legtöbben az öt legerősebb bajnokságban szerepelnek, ez is mutatja, milyen szintű játékosok.

– Murat Yakin szövetségi kapitány edzői képességeiről a Sionnál megbizonyosodhatott. Milyen szakembernek tartja korábbi vezetőedzőjét?

– Normális figura, rendes ember, nem mellesleg remek edző. Elsősorban a higgadtsága ugrik be, ha rá gondolok, természetes a kisugárzása. A játékosok tisztelik a személyisége, a taktikai felkészültsége miatt, a legnagyobb sztárokkal is kijön, előttük is van tekintélye. Rengeteget tud a futballról, olvassa a játékot, de időnként olyan meglepetéssel rukkol ki, ami aztán balul sül el. És még valami: ha nem tetszik neki egy játékos viselkedése, és kirakja a kezdőcsapatból, roppant nehéz visszaverekednie magát. A válogatottban a három-, illetve a négyvédős felállást felváltva, az ellenfél stílusához igazítva alkalmazza. A Sionnál ugyanezt csinálta, folyamatosan keverte a lapokat, más-más poszton szerepeltette a labdarúgóit. Szöges ellentéte például Marco Rossinak: amíg az olasz edző ugyanabban a felállásban küldi pályára Magyarországot, s ezáltal a futballisták tisztában vannak a feladataikkal, Murat Yakin minden meccsre külön taktikával készül, ez pedig időnként megzavarja a játékosait.

– Csaknem hároméves munkája alapján milyen szövetségi kapitánynak tartja?

– Szép eredményeket ért el Svájccal, de az Európa-bajnokság kulcsfontosságú neki is. Ha sikeres lesz a csapat, szinte biztosan marad a posztján, de ha nem jön ki a lépés, valószínűleg véget ér a megbízatása. Szerintem a válogatott élén is bizonyította, hogy kiváló edző, viszont nem beszél franciául, ezért talán közelebb áll a német ajkú játékosokhoz.

– Jobb oldali szélső védőként mit gondol, a válogatottban ki játszik majd a posztján?

– Kevin Mbabu a keretszűkítés áldozata lett, úgyhogy Silvan Widmer kaphat lehetőséget. Murat Yakin kedveli a játékát, ám a klubjában sok meccset kihagyott sérülés miatt, de ha nincs problémája, ő játszik – hacsak a szövetségi kapitány ki nem talál valami váratlant, például azt, hogy az eredetileg középhátvéd Nico Elvedit tolja ki a szélre.

– A Leverkusenben bombaformában futballozó Granit Xhaka mennyit jelenthet a csapatnak?

– Papíron sokat, merthogy kulcsember a válogatottban, de nemzeti színekben valahogy nem ugyanolyan a játéka, mint a klubjában. Az Arsenalban és a Leverkusenben a lehető legmagasabb szinten teljesített az elmúlt években, de a válogatottban nem képes ugyanazt hozni. Hogy ennek mi az oka, nem tudom, talán az játszhat közre, hogy nem ugyanolyan képességű labdarúgók a csapattársai itt, mint Németországban. Xherdan Shaqiri az ő ellentéte ilyen szempontból, hiszen a klubjában nem termeli úgy a gólokat és nem nyújt olyan kiemelkedőt, mint címeres mezben.

– Ha tippelnie kellene, ki lesz a meglepetésember?

– Jó barátom, Vincent Sierro! Az idén mutatkozott be a válogatottban, a társai rögtön elfogadták, bevették a játékba, sokat vállalt és a szövetségi kapitányt is meggyőzte. Kiváló játékos, a Toulouse-ban olyan teljesítményt nyújtott, hogy csapatkapitánnyá lépett elő és az Európa-ligában is megmutathatta magát. Bal és jobb lábbal egyaránt ügyes, a technikai képzettsége kimagasló, hatosként és tízesként is bevethető. Középpályás létére sok gólt szerez, a gólpasszokkal sem marad adós, a szabad-, illetve szögletrúgásokat is rá lehet bízni, valamint a piszkos munkát is elvégzi, rengeteget fut.

– Renato Steffenről amolyan rosszfiúként ír a svájci sajtó. Kellemetlen ellene játszani?

– Pályafutásom első mérkőzésén éppen ő volt az emberem… Roppant idegesítő volt ellene játszani, mert rengeteget fut, sokat változtatja a pozícióját, folyamatosan dumál, panaszkodik, pöröl. Megvan a maga furcsa stílusa, kétségbevonhatatlanul karakteres futballista, aki a pályán kívül nagyon rendes srác.

– Nagy kérdés, ki lesz a csapat középcsatára, Breel Embolo ugyanis sokat hagyott ki sérülés miatt.

– Ő sem tipikus kilences, de azért is játszik olyan sokat a válogatottban, mert Yakin amúgy sem szeret régi vágású középcsatárral támadni – nem nevezte Haris Seferovicot és Cedric Ittent sem a keretbe –, a mozgékony, az üres területekre berobbanó futballistákat keresi a posztra. Emlékszem, a Sionban előfordult, hogy balhátvédet tolt fel centerbe, mert ő volt a leggyorsabb. Ha a keretbe nevezett Breel Embolo állapota nem teszi lehetővé a szerepeltetését, Zeki Amdounira eshet a kapitány választása, de nehéz megmondani, ki lesz a középcsatár.

– Eljátszva a gondolattal, a magyar válogatottból kik férnének be a svájciba?

– Szoboszlai Dominik a középpályára biztosan, nekem ő már világsztár kategória. Kerkez Milosnak is lenne helye a balhátvéd posztján, mert Ricardo Rodríguez már kezd kiöregedni, valamint Sallai Roland is játszhatna a támadó mögött valamelyik oldalon.

– Nemrégiben egy svájci újságíróval beszélgetett a magyar válogatottról: mit mondott neki Marco Rossi együtteséről?

– Kiemeltem, hogy mivel évek óta ugyanaz a szövetségi kapitány, aki szinte ugyanazokat a játékosokat ugyanabban a játékrendszerben irányítja, mindenki tisztában van a szerepével, az elvárással, no meg a csapatszellem is kivételes. Magyarországon a válogatott rendkívül sokat jelent az embereknek, itt mindenki megőrül a csapatért – Svájcban kicsit más a helyzet, inkább a klubokért lelkesednek.

– Mit vár az A-csoport küzdelmeitől?

– Sok izgalmat! Úgy érzem, lehetnek nagy meglepetések a négyesben. Németország közel sem olyan meggyőző, mint évekkel ezelőtt, a többi csapat pedig hasonló játékerejű. Amelyik válogatott megnyeri a Svájc–Magyarország csatát, szerintem továbbjut a csoportból, úgyhogy kulcsfontosságú a kölni összecsapás.

A-CSOPORT

Németország, Magyarország, Svájc, Skócia

MAGYARORSZÁG

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SKÓCIA

Kapusok: 21 – Zander Clark (Hearts), 1 – Angus Gunn (Norwich City – Anglia), 12 – Liam Kelly (Motherwell)

Védők: 16 – Liam Cooper (Leeds United – Anglia), 5 – Grant Hanley (Norwich City – Anglia), 13 – Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 22 – Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), 26 – Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), 15 – Ryan Porteous (Watford – Anglia), 2 – Anthony Ralston (Celtic), 3 – Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), 24 – Greg Taylor (Celtic), 6 – Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: 17 – Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), 11 – Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 14 – Billy Gilmour (Brighton – Anglia), 20 – Ryan Jack (Rangers), 7 – John McGinn (Aston Villa – Anglia), 8 – Callum McGregor (Celtic), 23 – Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 – Scott McTominay (Manchester United – Anglia),

Támadók: 10 – Ché Adams (Southampton – Anglia), 19 – Tommy Conway (Bristol City – Anglia), 25 – James Forrest (Celtic), 18 – Lewis Morgan (New York Red Bulls – Egyesült Államok), 9 – Lawrence Shankland (Hearts)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

SVÁJC

Kapusok: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország