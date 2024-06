Ns-terasz: volt izgulnivaló hétfőn is

Amikor Varga Barnabás megsérült, és még percekig nem lehetett tudni, mi is pontosan a baj, szinte mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte az eseményeket, aztán megkönnyebbült, amikor kiderült, hogy szerencsére nem történt tragédia. Majd miután Csoboth Kevin gyönyörű kontratámadást követően a kapuba talált, az üvöltés talán még a budai vár falait is megrengette, egymás nyakába ugráltak az emberek, sőt, a Várkert Bazár Öntőház udvarán található Monkey étterem vendégei is – akik között akadt, aki nem a futball­meccs miatt volt ott – felugrottak, tomboltak.

Amikor hétfői szakértőnk, Wukovics László, a korábbi FTC-, Újpest- és Honvéd-játékos minden jót kívánt Varga Barnabásnak, felharsant a taps a nézőtéren. Cselőtei Márk, az nso.hu szerkesztője a háromszoros válogatott futballistával vezette fel a két tegnapi meccset: a magyarok továbbjutása szempontjából nem volt mindegy, miként végeznek a spanyolok az albánok és a horvátok az olaszok ellen.

Volt tehát izgulnivaló, de az Európa-bajnokság csoportkörének záró fordulójában ez nem is lehet másként.



Ma a magyarok továbbjutása szempontjából is rendeznek rendkívül fontos mérkőzést: 21 órától az Anglia–Szlovénia összecsapást, előtte pedig 18 órától a Hollandia–Ausztria meccset követhetik figyelemmel az érdeklődők. A találkozók felvezetéseként a meccsek előtt egy órával az NS szakértőjével, Sós Csabával, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányával Patai Gergely, a Nemzeti Sport újságírója beszélget. Vendégünk: Sós Csaba

Az Egészséges Nemzet Mindannyiunk Közös Ügye Alapítvány számos, fizikai aktivitásra ösztönző eseményt szervez a meccsnapokon. A mai program:

Várkert Bazár, Öntőház udvar

17.00–17.45: Felnőttedzés szakedzővel

18.00–19.45: Gyerekeknek: Mind megesszük vagy felhasználjuk! Élelmiszer-pazarlás és az élelmiszermentés fontossága gyerekkortól kezdődően. Kézműves alkotótevékenység az egészséges életmód témakörében (színezők, egészségesétel-választó, egészségtelen, a szervezetben gyulladást okozó, „nem pocakbarát” ételek bemutatása), akadálypálya, ügyességi vetélkedők; felnőtteknek: Longevity. A mentális jóllét alapkövei Csak ügyesen!