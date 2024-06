Martin Dúbravka szerint a legnehezebb dolog a visszatérés lesz

„Szörnyű látvány volt, ahogy az ütközés után a magyar játékos mozdulatlanul feküdt. A foci kontaktsport és sajnos ilyen dolgok is megtörténnek. Senki sem úgy megy fel a pályára, hogy valakinek sérülést okozzon. Amikor megtudtuk, hogy kommunikál, fellélegeztünk. Barnabásnak azt kívánom, hogy gyorsan épüljön fel, ne legyenek maradandó sérülései és minél előbb ott legyen a pályán – mondta a szlovák újságíróknak és a Nemzeti Sportnak Martin Dúbravka. A szlovák kapus a klubjában, a Newcastle-ban nagyon sok ilyen csatát abszolvált. – Át tudom érezni Barni helyzetét. Ütköztem már csatárral és én is elvesztettem az eszméletemet. Nem emlékeztem semmire sem a meccsből. A magyar játékosnak a legnehezebb dolga a pályára való visszatérés lesz. Egy ideig el fog neki tartani, mire fejben úgy be lesz állítva, hogy gond nélkül focizhasson. Barninak a legjobbakat kívánom az egész szlovák csapat nevében. Bízunk benne, hogy a kényszerszünet számára nem fog sokáig tartani.”