Krúbi szeretett volna egy Willi Orbán-mezt, de csalódnia kellett

A háromszoros Fonogram-díjas énekes, rapper, dalszövegíró és zeneszerző, Krúbi a németországi Európa-bajnokság kezdetére időzítette új számának megjelenését.

A zenész dalában elpanaszolja: rendelt egy Willi Orbán-mezt a RB Leipzigtól, de a klub véletlenül Dani Olmo trikóját postázta neki, majd miután reklamált, a lipcsei csapattól azt kérték, saját költségén küldje vissza a téves küldeményt, majd fizesse meg még egyszer a postaköltséget, hogy végre a magyar válogatott védő szerelése is megérkezhessen hozzá.

Krúbi első német nyelven kiadott, Ich Hasse Den RB Leipizig (Gyűlölöm az RB Leipziget) című számában arról is énekel, szerinte sok magyar szurkoló elnézi a klub ellentmondásos történelmét, mivel Orbán mellett Gulácsi Péter is ott játszik, valamint Szoboszlai Dominik is az együttes játékosa volt. (Kalmár Zsoltról nem tesz említést.)