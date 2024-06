Kádár Zoltán: A svájci futballisták nagyon jók, ameddig húsz méterre játszanak az ellenfél kapujától

– Napokkal az Európa-bajnokságot megelőzően a svájci szurkolók negyvennégy százaléka úgy vélte, csapatuk kiesik az Európa-bajnokság csoportköréből. Miért ez a pesszimizmus a válogatott kapcsán, amely az erőviszonyokat tekintve a négyes második legjobbja?

– Szeszélyes a szurkolói lélektan, mert a két évvel ezelőtti vb előtt meg az volt a közvélekedés, hogy világbajnok lehet a csapat – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az 1996 óta Svájcban élő Kádár Zoltán, aki 2022 nyara óta a bajnok Young Boys másodedzője. – Ilyen kiváló képességű labdarúgókból álló generációja még sohasem volt az országnak, ezért mindenki elhitte, az aranyéremre is esélyes – ehhez képest a nyolcaddöntő jelentette a végállomást. A csapat összetétele nem változott különösebben, de a várakozások már korántsem olyan nagyok, mivel két éve ugyanaz történik a válogatottnál: a futballisták nagyon jók, ameddig húsz méterre játszanak az ellenfél kapujától, ám a helyzetteremtés valamin rendre elcsúszik. A kapustól indított támadásépítés működik, a védők a nyomás ellenére ki tudják hozni hátulról a labdát, a középpályások eljuttatják a támadóharmadba, de hiányzik egy kíméletlen befejező. Kevés gólt szerez a csapat, s mindenki abban reménykedett, hogy Breel Embolo felépül, ám úgy hírlik, csak csere lesz.

– Murat Yakin szövetségi kapitány azt mondta az Ausztria elleni 1–1-es főpróbát követően, hogy meg kell találni a támadójátékra a megoldást. Ennyire aggasztó a helyzet?

– Akármelyik újságot fellapozva ez a kérdés jön szembe: ki szerez gólt? Svájc remekül kezdte az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, az első három meccsét megnyerte, a Románia elleni kettő kettes döntetlen azonban mindent megváltoztatott körülötte: legalább ötgólos győzelmet kellett volna aratnia a helyzetei alapján, ám az utolsó percekben elszórakozta kétgólos előnyét. Mostanáig sem rázódott helyre az együttes, az utóbbi hét tétmérkőzése közül egyet nyert meg, az Andorra ellenit… Ugyanazok a problémák jelentkeznek, mint az ősszel. Hiába játszanak sztárcsapatokban és töltenek be meghatározó szerepet a futballisták, nemzeti színekben valami hiányzik belőlük az ellenfél kapuja előtt. Az egyetlen játékos, aki a semmiből is képes betalálni, Xherdan Shaqiri – ő eddig minden nagy tornáján eredményes volt. Mégsem tudom, kezdő lesz-e, talán még Murat Yakin sem döntötte el, mekkora szerepet szánjon neki. Ettől még hamis kilencesként rendkívül fontos játékos, aki az egója alapján elvárja, hogy az első perctől a pályán legyen. Ez a helyzet aligha hat jótékonyan a válogatottra.

– A középcsatár mellett akad még kérdőjeles poszt a csapatnál?

– A balhátvédé. Dan Ndoye eredetileg jobbszélső, mégis bal oldali szárnyvédőt játszott az Ausztria elleni meccsen. A húzás nem sült el jól, Svájc az ő labdavesztéséből kapott gólt. Szerintem Magyarország ellen nem lesz a kezdő tizenegy tagja, főleg nem ugyanebben a szerepkörben, mert lerí róla, hogy nem hátvéd, túl nagy rizikót jelentene a szerepeltetése. Sok alternatíva nincs a poszton, mivel Kevin Mbabu a keretszűkítés áldozata lett. Ricardo Rodríguez három éven keresztül birtokolta a balbekkposztot. Lassú futballista, de roppant nehéz túljárni az eszén, mert kiválóan olvassa a játékot – nem emlékszem rá, hogy egy meccsen négyszer-ötször elviharzottak volna mellette. Még Cédric Zesiger tudná ellátni a feladatot, ám ő nem az a tizenhatostól tizenhatosig rohangáló játékos, inkább védekezésben hasznos.

– Milyen formában vannak a topjátékosok?

– Yann Sommer az olasz bajnok Internazionaléban ragyogóan védett, huszonöt meccsen őrizte meg kapuját a góltól. Manuel Akanji is meggyőzően teljesített a Manchester Cityben, és különösen nagy érdem, hogy a bajnokság hajrájában nagy nyomás alatt megnyerte mind a hat mérkőzését a csapat megvédve címét. A leverkuseni Granit Xhaka pazar évadon van túl, de a két kupadöntőben nem brillírozott. Vele kapcsolatban rendre megjegyzi a sajtó, hogy címeres mezben nem nyújt kiemelkedőt, én viszont azt gondolom, úgy játszik a válogatott, ahogyan ő. Erénye, hogy a fontos meccseken nem roppantja össze a felelősség terhe, jól teljesít éles helyzetben. Azt is mondhatnám, ő az edző a pályán, irányítja a játékot. Ha valami nem működik, megvan a képessége, hogy váltson, alakítsa a játék ritmusát – persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Murat Yakin ellen játszana, inkább úgy, hogy ő a meghosszabbított keze.

– Svájc nemrégiben átállt a háromvédős felállásra. Hogyan teljesít ebben a formációban?

– Kimondottan sok belső védője van a gárdának: Manuel Akanji, Fabian Schär, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Leonidas Stergiou és Cédric Zesiger is nagyszerű képességű. A felhozatal mélysége, minősége miatt választotta Murat Yakin a háromvédős rendszert, szerintem jól tette, hogy átállt. Nehéz legyőzni Svájcot a masszív hátsó sora miatt – jellemző, hogy ellenfelei kevés nagy lehetőséget tudnak kialakítani.

– Ausztria ellen azonban feltűnő volt, hogy letámadás ellen nem ment a svájciak építkezése. Ez lehet a fegyver ellenük?

– Különösen a második félidőben nem működött a támadás. Nem tudom, az osztrákok csinálták-e olyan jól a presszinget vagy a svájciak nem koncentráltak megfelelően, ám az biztos, hogy elsöprő letámadással szemben legfeljebb a Manchester City tud könnyedén ellenakciót építeni. A csapatnak megvannak a labdabiztos játékosai, Granit Xhaka ha nincs is Toni Kroos-i magasságban, meccsenként legfeljebb kétszer-háromszor veszít labdát, a középpályán szinte sohasem adja el. Yann Sommer is kiváló lábbal, a középhátvédek is, akiket Manuel Akanji irányít. Hibátlan presszingre van szükség a svájciak kizökkentéséhez.

– Mekkora a nyomás Murat Yakinon, amiért az Európa-bajnokság végéig érvényes a megbízatása?

– Akármekkora is a teher, Yakin lezser alak. Ismerve őt, egy másodperc erejéig sem agyal azon, mi lesz vele, ha nem nyer a csapata, függetleníti magát a helyzettől. A válogatottra is a nyugalom jellemző, és ez a szövetségi kapitány karakterének is tulajdonítható – nem ugrál, nem kiabál a pálya szélén, ritkán kapja fel a vizet, és ez átragad a pályán lévőkre is. Svájcnak az ősszel volt egy borzasztó jellemzője, az ötperces átok: rengeteg gólt kapott a nyolcvanötödik perc után. De kigyógyult a betegségből, az idén négy tesztmeccsen egy gólt kapott, a hajrában egyet sem.

– Mi tűnik Svájc legfőbb fegyverének, illetve hol fogható meg a csapat?

– Amikor összhangban, együtt mozognak a játékosok, az ellenfelek minden erőfeszítésük ellenére sem jutnak labdához. Megtörténhet, hogy a letámadás dacára sem kerül a labda a magyarokhoz, ezért kulcsfontosságú, hogy ilyen esetben nyugodtak maradjanak. Oda kell figyelni az egy egy elleni játékhelyzetekre is, mert sok jól cselező és gyors labdarúgójuk van a svájciaknak: Xherdan Shaqiri, Zeki Amdouni, Ruben Vargas és Renato Steffen is meg tudja bolondítani a védelmet. Kifejezetten gyenge pontja nincs Svájcnak, de a gyors ellentámadások időnként gondot okoznak a gépezetében, labdavesztést követően néha rendezetlen a csapat – ebből kapott gólokat az Eb-selejtezőben.

– Mit vár Svájc és Magyarország csoportmérkőzésétől?

– Döntetlent, egy egyre tippelek.

– Jó eredmény ez bárkinek is?

– Az első csoportmeccsen az a legfontosabb, hogy ne veszíts, mert ha pont nélkül maradsz, nagy nyomás alá kerülsz. Szerintem egyik fél sem vállal túl nagy kockázatot, a játék szervezettségén lesz a hangsúly. Kicsit mintha mindkét fél úgy kezelné a csoportot, hogy a továbbjutáshoz majd a papíron leggyengébb Skóciát kell legyőznie, ám ez egyiknek sem lesz könnyű feladat. Viszont úgy vélem, ebben a pillanatban Németország sem jobb, mint Magyarország vagy Svájc. Nyilván egyénileg képzettebbek a játékosai, de sok feszültség gyűrűzött a csapat életébe, aminek még lehet jelentősége.



MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SVÁJC

Kapusok: 21 – Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 – Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), 1 – Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: 5 – Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 4 – Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), 13 – Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), 22 – Fabian Schär (Newcastle – Anglia), 2 – Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), 3 – Silvan Widmer (Mainz – Németország), 15 – Cédric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: 20 – Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 25 – Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 8 – Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 24 – Ardon Jashari (Luzern), 26 – Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), 23 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 16 – Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), 11 – Renato Steffen (Lugano), 17 – Rubén Vargas (Augsburg – Németország), 10 – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: 18 – Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), 7 – Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 19 – Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), 9 – Noah Okafor (Milan – Olaszország), 14 – Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország