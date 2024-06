Gulácsi, Sallai és Dárdai volt a legjobb a németek ellen – így értékelte a magyar válogatott játékosait a Nemzeti Sport!

GULÁCSI PÉTER 7

Hatalmas védést mutatott be a 12. percben, Kai Havertz közeli lövésénél. A gól előtt milliméterekre volt a labdától, nem menthetett. Az 55. percben kétszer is védenie kellett, a második német gólnál nem volt esélye, a 70. perc után egyre többször kellett játékba avatkoznia. Rajta semmi sem múlt, hasonló volt a helyzet, mint Svájc ellen: ha nem ilyen formában véd, sokkal nagyobb különbségű a vereség, a legjobb magyar volt.

FIOLA ATTILA 5

Jó szereléssel indított, ettől szerzett önbizalmat, és sokat ment fel a vonal mellett, de a passzai előrefelé nem voltak kellően pontosak. Rengeteget futott, de sok hiba jellemezte a futballját, azért ehhez az iramhoz itthon képtelenség hozzászokni. Tizenegy párharcából ötöt nyert meg, 79 százalékos pontossággal passzolt.

WILLI ORBÁN 4

Okos és határozott szereléssel nyitott, de kimondottan peches volt, kétszer is a szabálytalanság határát súroló ütközéssel vették el tőle a labdát: Kai Havertz lövését még védte Gulácsi Péter, de Ilkay Gündogan fel tudta borítani, határozottabb közbelépéssel talán elkerülhette volna azt a labdavesztést. Sajnos, Svájc ellen is fáradtnak, bizonytalannak tűnt, még sohasem láttuk ilyennek, a legrosszabbkor hozott két halvány teljesítményt.

DÁRDAI MÁRTON 6

Jó passzal kezdett, majd egy sikeres szerelés után megnyugodott, tíz perc után hatvanméteres keresztlabdára vállalkozott, ez önmagában dicséretes, főleg, hogy pontos is volt. Stabilan védekezett, igaz, két passza célt tévesztett a szünet előtt, a 60. percben megint hatvan métert szállt a labda az indítása után – nagyon hasznosak lehetnek az ilyen indítások a jövőben. Intelligensen védekezett, ő volt a legjobb védőnk.

BOLLA BENDEGÚZ 5

Azonnal gólt szerezhetett volna, a lövéssel nem is volt gond, de mentettek a védők. Sokat dolgozott, ám az első félidőben nem volt eleget játékban, pedig jók voltak a megoldásai. Volt egy ragyogó mentése a német szögletet követő kapáslövésnél, és egy remek beadást is felírtunk a neve mellé, amikor Sallai Roland lőhetett. A második félidőben visszaesett a játéka, elfáradt, nem volt meglepő, hogy lecserélte a kapitány.

NAGY ÁDÁM 4

Tőle szokatlan bizonytalanságok jellemezték, keveset mutatott. Futott, ahogy szokott, de ami korábban erőssége volt, a rövid, de pontos átadások, azok ezúttal sem jöttek, ahogy Svájc ellen sem, mintha ettől el is ment volna az önbizalma. Az 55. percben Toni Kroos lövését blokkolta, 64 perc alatt 25 labdaérintés az ő posztján nagyon kevés, nem tudta mozgatni a csapatot, nem csoda, hogy először őt hívta le a pályáról Marco Rossi.

SCHÄFER ANDRÁS 5

Fura volt, amikor elpattant tőle a labda, és csak 18-szor ért bele az első félidőben – Toni Kroos ekkor már nyolcvan felett járt! –, ezen a poszton ez alacsony szám. A szünet után feljavult, a szólója kimondottan gyönyörű, látványos volt, felvillanyozta az embert, az a jelenet segíthet neki abban, hogy tovább javuljon a játéka, és még nagyobb önbizalommal futballozzon. Ötven labdaérintés, 91 százalékos passzpontosság, tíz párharcból csak hármat nyert meg.

KERKEZ MILOS 5

Nagyon aktívan kezdett, sokat dolgozott, a 29. percben remekül ment el és jól passzolt középre, abból lövőhelyzet is lett, 95 százalékos pontossággal passzolt az első 45 percben. Sokkal jobban nézett ki a játéka, de ez még mindig csak közepes produkció volt, igaz, mind az öt párharcát megnyerte.

SALLAI ROLAND 6

A 15. percben kapura lőhetett, de nem volt szerencséje, a 34. percben gyönyörű cselt csinált három német között, reméltük, hogy ettől még jobban elkapja a fonalat, majd gólt fejelt, de sajnos lesről – nagyon fájt érte a szívünk. A 60. percben káprázatosan vette le a labdát Dárdai Márton indítása után, ballal szépen adott be, abból gól lehetett volna, a magyar csapatból a jobbak között lehetett emlegetni.

SZOBOSZLAI DOMINIK 4

A 25. percben szabadrúgásból célozta meg a kaput, sok kapusnál gól lett volna, sajnos, Manuel Neuer nem átlagos futballista, nagyot védett. A 29. percben ballal próbálkozott, akkor sem volt szerencséje. 54 labdaérintés, 85 százalékos pontosság, ez tőle kicsit alacsony, a támadójátékra, főleg a második félidőben, nem tudott jelentős hatással lenni. Messze volt a legjobb formájától.

VARGA BARNABÁS 5

Azzal kezdte a mérkőzést, hogy elfejelte a labdát Antonio Rüdiger mellett, és ez jelzésértékű volt, a szünetig nyolcszor ugrott fel, és minden esetben ő fejelte el a labdát. Nem először láttuk tőle, hogy olyan idegesen reagál a játékvezető ítéleteire, hogy sárga lappal kell lenyugtatni, kár az így elvesztett energiákért. A 60. percben gólt fejelhetett volna, hasonló volt a szituáció, mint Svájc ellen, akkor sem, most sem találta el a kaput – kevés hiányzott a góljához.

A CSERÉK KÖZÜL

KLEINHEISLER LÁSZLÓ (4) Svájc ellen agilisan lépett pályára, ezt várhatták tőle most is, de azzal kezdte, hogy megállt, és nézte, hogyan lép le mellőle Ilkay Gündogan és szerzi meg a második hazai gólt. NAGY ZSOLT (–) akaratos volt, kiharcolt egy szögletet, ÁDÁM MARTIN (–) kergette a labdát, kétszer ért bele, CSOBOTH KEVIN (–) viszont négyszer, volt egy jó csele, és vele együtt GAZDAG DÁNIEL (–) is csupán néhány percet töltött a pályán.