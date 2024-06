Eb 2024: több évtizedes átkot törne meg Lengyelország

Negyvenöt éve fordult elő legutóbb, hogy a lengyel válogatott le tudta győzni a hollandot. Az 1980-as Európa-bajnokság selejtezőjében, 1979 májusában 2–0-ra nyert Lengyelország, igaz, a csoport élén ennek ellenére Hollandia végzett, és jutott ki a tornára. Sok sikerélménye azóta nem volt a lengyeleknek az oranje ellen, nem lenne tehát meglepő, ha Michal Probierz szövetségi kapitányt és játékosait a szokásosnál is jobban fűtené a bizonyítás vágya a 2024-es Eb első csoportmérkőzésén.

A lengyelek dolgát ugyanakkor nagyban nehezíti, hogy leggólerősebb játékosuk és vezéregyéniségük, a Barcelonában futballozó Robert Lewandowski sérülés miatt biztosan nem léphet pályára Hollandia ellen, és azért is csak fohászkodnak a szurkolók, hogy a második csoportmérkőzésre, az Ausztria ellenire felépüljön. Jó hír viszont, hogy a tavasszal a Hellas Veronában futballozó Karol Swiderski pénteken ismét teljes értékű edzésmunkát végzett, és ha nem is kezdőként, de csereként erősítheti a támadósort, továbbá felépült Pawel Dawidowicz is, akire a védelemben várhat fontos szerep.

„A lehető legjobban felkészültünk a Hollandia elleni mérkőzésre – mondta Michal Probierz az uefa.com oldalának. – Külön szeretném megköszönni az elemzőcsapat munkáját, a holland válogatott húsz mérkőzését szedte ízekre. Minden játékosukról mindent tudunk, a futballistáinknak nincs más dolguk, mint kezükbe venni a tabletjüket, és elolvasni a jellemzést azokról, akikkel a pályán szembetalálkozhatnak. Nagyon tiszteljük a holland válogatottat, de nem tartunk tőle. A saját futballunkat szeretnénk játszani, szeretnénk tartani magunkat a tervhez, és ha sikerül, jó eredményt érhetünk el.”

Nem ennyire optimista a lengyelek esélyeivel kapcsolatban Jan de Zeeuw. A holland edző, aki 2006 és 2009 között a lengyel válogatott csapatmenedzsereként dolgozott, meglehetősen sarkalatos véleményt fogalmazott meg, és egyértelműen hazája mellett foglalt állást.

„A lengyelek nem tudnak futballozni, a holland válogatott kapus nélkül is kiállhatna – idézi Jan de Zeeuw szavait a sport.pl. – Láttam Lengyelország legutóbbi két felkészülési mérkőzését, és nem tudom, mire a nagy optimizmus Hollandia ellen. Ukrajna ellen például semmit sem játszott a csapat, hiába nyert 3–1-re, a pontrúgásokon kívül veszélytelenül játszott. Robert Lewandowski hiánya is inkább áldás, mint átok. Egyáltalán nem illik a mostani csapatba, nem találja a helyét. Hozzáteszem, Piotr Zielinski sem sokkal jobb nála… A lengyel pontszerzés Hollandia ellen csodával érne fel.”

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

15.00, Hamburg: Lengyelország–Hollandia

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország