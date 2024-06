De hogy jön ide Kanada? – Csinta Samu publicisztikája

A franciák másképpen gondolkoztak, a nem túl acélos Kanadát választották a határátlépés előtti utolsó ellenfélnek. Ebben az esetben egyetlen szempont számíthatott, éspedig az önbizalom-növelő, nagy különbségű győzelem perspektívája. A gól nélküli döntetlent hozó találkozót követően viszont mentségként még a tartalékos felállást sem lehet felhozni, egyébként is a franciákról azt tartják, hogy legalább három, bárki ellen a győzelem esélyével pályára lépni képes csapatot tudnának pályára küldeni. Közhely, hogy a győzelmet mindig könnyebb megmagyarázni (már ha kell egyáltalán...), mint a vereséget, sok esetben viszont épp a hasonló nullás döntetlenek erodálják erőteljesen egy-egy csapat imázsát. A románok már temetik is válogatottjukat a Bulgária, majd a Liechten­stein elleni két hazai 0–0 után. A tornára 2004 óta minden második alkalommal kijutó keleti szomszédnál a kvalifikáció eufóriája rövid távon jótékonyan hatott az emlékezetre, ám a miniország elleni blamázs mindenkinek eszébe juttatta azt a hihetetlen léptékű szerencsefaktort, amely végül a selejtezőcsoport élére repítette az adott pillanatban kilátástalannak tetsző válogatottat. Ezt a kilátástalanságérzetet elevenítette fel a két felkészülési összecsapás, a szurkolók füttykoncertje nem is maradt el, ezzel a dacot és nekibuzdulást egyaránt kiváltani képes útravalóval szállhatott repülőre a román válogatott.

Az ellenfelek megválogatásában az erős tesztek kockázatának tudatos vállalása is szerepet játszik. Ahhoz azonban mindenekelőtt egészséges önbizalom, a saját érték tudatának felelősségteljes viselése is szükséges, no meg a szövetségi kapitány biztos – de legalábbis annak tartott – hátországa. A házigazda németek a mindenkire veszélyes Ukrajnát, illetve Görögországot hívták meg, így, ebben a sorrendben, ami a csúcsterhelés fokozatos csökkentésének elvéről is vall. Az ukránok elleni 0–0-t ugyanis egy hangulatjavító, de korántsem elvakító 2–1-es győzelem követte. Leendő csoportellenfeleink közül látszólag hasonlóan járt el Svájc és Skócia is, de korántsem azonos végkifejlettel: míg a svájciak Ausztria ellen hazai pályán egy mindenre és semmire sem jó 1–1-gyel végeztek, a skótok morálromboló hatással is fenyegető 2–2-t játszottak Finnországgal, 2–0-s vezetést követően. Mindeközben az Izrael elleni 3–0-s cikluszárás magyar szempontból kimondottan üdítőnek hathat.

Ám, mint elöljáróban jeleztem, amúgy is minden a vallatásnál derül ki, még ha azonosíthatók is közben egyes jelek. Ezzel együtt azon a nézeten is érdemes elgondolkodni, hogy egyes válogatottak esetében a szakaszos építkezés a csoportküzdelmek során is folytatódik. Mindez egyes szakemberek talán nemcsak nosztalgiából építkező megállapítása – mármint hogy a németországi Európa-bajnokság igazából a legjobb 16 között kezdődik –, olyanoké, akiknek csapatától a továbbjutás, mondhatni, minimális elvárás. A későbbi szakaszhoz képest a küzdelmek a kvartettekben valóban jóval szellősebb időszakot ígérnek, a futballisták évről évre növekvő számú meccsel a lábukban, minimális pihenő után érkeznek a kontinenstornára, mindez pedig jelentősen befolyásolja az erőnlétüket. A kezdetit is. Ez az állapot óhatatlanul romlik menet közben, részben ennek az „elfogyásnak” tudható be, hogy a csoportból továbbjutó meglepetéscsapatok a későbbiekben többnyire belegabalyodnak az egyenes kiesés hálójába, míg a szélesebb merítéssel gazdálkodók a jövőre tekintettel pihentethetik is legjobbjaikat.