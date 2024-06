A döntőig menetelhet a svájci–olasz Eb-nyolcaddöntő győztese

Egymás után másodszor csap össze Európa-bajnokságon Svájc és Olaszország, s bár az egyik csapat a szombati nyolcaddöntőben biztosan elbúcsúzik, az ágak szerencsés alakulása miatt a győztes megismételheti 2021-es menetelését. Három évvel ezelőtt a csoportkör második fordulójában Olaszország 3–0-ra győzött, és meg is nyerte a tornát, míg Svájc az utolsó fordulós győzelmét követően csoportharmadikként jutott tovább, kiejtette Franciaországot, és csak tizenegyesekkel búcsúzott Spanyolország ellen a nyolc között. A két együttes közötti erőviszonyok mára megfordultak, s bár Svájc aligha vág vissza három góllal a római vereségért, a berlini Olimpiai Stadionban már esélyesként léphet pályára. Olaszország előző három mérkőzésének egyik legjobbja, Riccardo Calafiori eltiltás miatt ráadásul kihagyja a nyolcaddöntőt, a svájciaktól Silvan Widmer hiányzik szintén két sárga lap miatt, ám ez korántsem akkora érvágás, mint a Bologna védőjének kiesése.

A felek közül egyébként Olaszországnak is bőven van elszámolnivalója: a 2021-es vb-selejtezőben is egy csoportban volt a két csapat, kétszer döntetlenre végeztek, s mivel az olaszok Észak-Írország és Bulgária ellen is pontokat hullajtottak el, elveszítették az első helyet Svájccal szemben, pótselejtezőre kényszerültek, s azon elbukva lemaradtak egymás után a második világbajnokságukról. A La Gazzetta dello Sport is felidézte, hogy akkor nem volt elég határozott a csapat, nem szerzett elég gólt (0–0 és 1–1 lett a két mérkőzés), ezen pedig változtatni kell, mert újabb álmoktól foszthatják meg a svájciak a squadra azzurra rajongóit.

A gólszerzéssel márpedig most is hadilábon áll Luciano Spalletti szövetségi kapitány együttese, s talán még rosszabb a helyzet, mint a vb-selejtezőben. Az idei három Eb-csoportmeccsen mindössze háromszor találtak a kapuba, s a 2.08 várható gól (xG) jól jelzi, nem a helyzetkihasználással van gond, hanem a lehetőségek kialakításával. Gianluca Scamacca és Mateo Retegui szinte láthatatlan volt az elmúlt hetekben, pedig a klubidényük a bizonyíték, egyáltalán nem alkalmatlanok a feladatra. A 2008-as Eb csoportkörében fordult elő legutóbb az olaszokkal, hogy csatáraik nem szereztek gólt. Az a torna hasonlóan alakult, négy ponttal és három góllal a csoport második helyén végeztek, s akkor az első kieséses párharcban elvérzett a gárda a későbbi aranyérmes Spanyolország ellen.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy győzelem esetén Svájc az aranyérem első számú várományosa, ám testközelből láthattuk, milyen meggyőző teljesítménnyel jutott tovább a csoportjából, Németország elleni összecsapása pedig megmutatta, mindenkinek számolnia kell vele.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Svájc–Olaszország, Berlin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Németország–Dánia, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!