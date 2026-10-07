Nemzeti Sportrádió

Ruandában térhet vissza Afrikába a Formula–1 – sajtóértesülés

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.07. 09:15
Kigali tárt karokkal várja az F1-et (Fotó: Getty Images)
Jonathan Torgovnik
Címkék
F1 Ruanda Afrika
Visszatér az afrikai kontinensre a Formula–1, a helyszín 2030-tól Ruanda lesz – értesült a racingnews365.com szaklap.

A honlap arról is beszámolt, hogy a megegyezés már megtörtént, a hivatalos bejelentésre pedig még az idén sort kerítenek majd.

A helyi szervezők több évtizede próbálják visszacsábítani az F1-et a kontinensre, ahol máig az 1993-as Dél-afrikai Nagydíj volt az utolsó futam.

Paul Kagame, Ruanda elnöke már 2024-ben bejelentette, hogy az ország szeretne F1-es versenyt rendezni.

Ruandában egyelőre nincs Formula–1-es futam megrendezésére alkalmas versenypálya, ugyanakkor a sajtóértesülés szerint tervben van egy állandó létesítmény felépítése a főváros, Kigali közelében.
 

 

F1 Ruanda Afrika
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