Ruandában térhet vissza Afrikába a Formula–1 – sajtóértesülés

A honlap arról is beszámolt, hogy a megegyezés már megtörtént, a hivatalos bejelentésre pedig még az idén sort kerítenek majd.

A helyi szervezők több évtizede próbálják visszacsábítani az F1-et a kontinensre, ahol máig az 1993-as Dél-afrikai Nagydíj volt az utolsó futam.

Paul Kagame, Ruanda elnöke már 2024-ben bejelentette, hogy az ország szeretne F1-es versenyt rendezni.

Ruandában egyelőre nincs Formula–1-es futam megrendezésére alkalmas versenypálya, ugyanakkor a sajtóértesülés szerint tervben van egy állandó létesítmény felépítése a főváros, Kigali közelében.

