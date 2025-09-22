„Max visszatért” – nemzetközi sajtóvisszhang az azeri F1-es futam után

HOLLANDIA

De Telegraaf: „Az ellenállhatatlan Max Verstappen Grand Slamet (pole pozíció és futamgyőzelem a leggyorsabb körrel együtt) ért el Bakuban, Lando Norris pedig csak minimálisan profitált Oscar Piastri kieséséből.”

AD: „A zseniális Max Verstappen az elejétől a végéig fölényben volt és egymás után a második futamgyőzelmét aratta. Egy olyan hétvégén, amelynek során minden rosszul alakult a McLaren világbajnoki esélyesei számára, Verstappen megint bebizonyította, hogy visszatért a csúcsra. És talán még a vb-címért folytatott küzdelembe is.”

AUSZTRÁLIA

The Age: „A verhetetlen Verstappen győzött Bakuban; Piastri a rémálomszerű hétvége végén kiesett a versenyből.”

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: „Mit tettél Lando? Egészen pontosan két dolgot. Egyedülálló esélyt szalasztottál el, hogy Oscar Piastri összetettbeli előnyének jelentős részét lefaragd, miután az ausztrál kétszer is a falban kötött ki Bakuban – egyszer az időmérőn, aztán a versenyen is. A másik probléma: Max Verstappen visszatért a világbajnoki dzsungelbe.”

Express: „Oscar Piastri kiesett az Azeri Nagydíjon, miközben Lando Norris vb-címért folytatott harca új erőre kapott.”

The Guardian: „Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíjat, közelebb került az összetettben Lando Norrishoz és Oscar Piastrihoz is, miközben utóbbi az első körben baleset miatt kiesett.”

Independent: „Lando Norris nem tudott igazán profitálni Oscar Piastri balesetéből, miközben Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíjat.”

The Sun: „Max Verstappen nagy fölénnyel, csaknem 15 másodperces előnnyel nyerte az Azeri Nagydíjat, miközben Oscar Piastri még az első kör vége előtt kiesett. Az általában hibátlanul versenyző ausztrál az ötös kanyarban senkitől sem zavartatva nézte el a féktávot és csúszott bele a falba.”

Mirror: „Oscar Piastri drámai módon esett ki az Azeri Nagydíjról, ezzel újra nyitottá tette a vb-címért folyó küzdelmet. Az ausztrál versenyző »megkoronázta« rémálomszerű azerbajdzsáni hétvégéjét, amelynek során az időmérőn és aztán a versenyen is hibázott és balesetet szenvedett.”

SPANYOLORSZÁG

Mundo Deportivo: „Max Verstappen valódi ellenfél nélkül nyerte meg a 2025-ös Azeri Nagydíjat.”

Sport: „Lando Norris nem tudott élni a baleset kínálta lehetőséggel és csak hetedik lett. Így 25 pont van közte és a vb-éllovas Oscar Piastri között, Max pedig már csak 69-cel marad el az ausztrál versenyzőtől.”

Marca: „A világbajnokság új erőre kapott Bakuban.”

As: „Vitathatatlan győzelem Verstappentől Azerbajdzsánban.”

OLASZORSZÁG

La Repubblica: „Verstappen nyert Bakuban is, Piastri a falban kötött ki, Norris viszont ezt nem tudta kihasználni. A Ferrari nem nyújtott jó teljesítményt.”

Tuttosport: „Újra nyitott a világbajnoki küzdelem Baku után? Miután Piastri és Norris nagyon távol volt a dobogótól, Verstappen új támadást indított a vb-címért zajló küzdelemben.”

Gazzetta dello Sport: „Max Verstappen végig fölényben volt az Azeri Nagydíjon, minden körben az élen állt és figyelmeztetést küldött a McLarennek, amelynek versenyzői – hetedikként végző Lando Norris és a vb-éllovas, az első körben a falnak ütköző Piastri – gyengélkedtek.”

Corriere della Sera: „Egy hétvége, amely a szuperbajnoké volt, aki mindenkit emlékeztetett rá, hogy ő egy négyszeres világbajnok, és bárkinek, aki el akarja vinni a koronáját, a pályán kell legyőznie őt.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Max visszatért.”

AUSZTRIA

Krone: „Izgalmak a világbajnoki küzdelemben. Verstappen diadalmaskodott Bakuban, kudarc Piastrinak.”

SVÁJC

Tages-Anzeiger: „Verstappen csökkentette a lemaradását az újabb sikerével.”

Blick: „Valtteri Bottas 2019-es mercedeses sikere óta senki nem nyert Bakuban a pole pozícióból rajtolva. Hogy ez az idén meg fog változni, az viszonylag gyorsan látható volt.”