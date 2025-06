Fellángolás vagy áttörés volt a Mercedes számára a kanadai győzelem?

„Azt hittem, amikor pulóvert viselek, mindig van összefüggés a pályán mutatott teljesítményünkkel, hiszen az azt jelenti, hogy hűvös van, de 50 Celsius-fokos pályahőmérséklet mellett mi domináltunk” – mutatott rá az alakulatot irányító Toto Wolff, aki megosztotta, több tényező is hozzájárult a mostani győzelemhez, köztük az Imolában bevetett, azt követően mellőzött, majd Kanadában újra az autóra kerülő új hátsó felfüggesztés is, ami pont azt a célt szolgálta, hogy a konstrukció ne melegítse túl a hátsó abroncsokat.

„Végrehajtottunk néhány változtatást az autón, új hátsó felfüggesztésünk van. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a pályán és a gyárban dolgozó csapat kezelte a helyzetet, és felkerültek ezek az újdonságok a kocsira. Az új geometriát egy bizonyos probléma miatt vezettük be, ami miatt korábban szenvedtünk: a hátsó felület túlmelegedése. Ugyanakkor nem voltunk egészen biztosak az imolai eredmények után, mert jóval rosszabbak voltak, mint amire előzetesen számítottunk. Úgy gondolom, helyes döntés volt, hogy levettük, mint ahogyan az is, hogy most elhoztuk ide, hiszen bízunk benne, hogy jó a fejlesztési irány, amit követünk.”

„A jelenlegi szabályozás mellett elég nehéz megmondani, hogy valamelyik fejlesztés beválik-e vagy sem. A korreláció nehéz kérdés, különösen számunkra, de ezzel sok más istálló is így van. De más tényezők is közrejátszottak. Egyszerűen más a pálya vonalvezetése és eltér az aszfalt is, sosem létezik varázsmegoldás, ami a legjobb esetben dobogóra esélyes autót hirtelen dominánssá teszi. De minél több adat áll a rendelkezésünkre, minél többet tanulunk, annál jobban megértjük.”

A MERCEDES NEM AGGÓDIK A LEGUTÓBBI MOTORGONDOK MIATT Spanyolországban Andrea Kimi Antonellinek, Monacóban Fernando Alonsónak, míg Kanadában Alexander Albonnak adódtak megbízhatósági gondjai az erőforrással, így elmondható, hogy a McLaren kivételével valamennyi olyan csapatot érintett a probléma, amelyik a németek motorját használja. A csapatfőnök azonban nem aggódik, szerinte a mérnökcsapat ura a helyzetnek. „A motorjaink tökéletesek és erősek volt a hibridéra bevezetése óta. Most az utolsó évben járunk, és mindenki a következő idényre összpontosít már, Hywel (Thomas) és a csapata teljes mértékben urai a helyzetnek a tapasztalt megbízhatósági problémákkal. Ha statisztikailag megnézzük az elmúlt éveket, minimális problémáink voltak csak. Most meg kell vizsgálnunk, mi történt. Nem tudom, mi volt a helyzet Alex esetében, de biztos vagyok benne, hogy megértjük és tanulunk belőle.” A Mercedesnek jövőre új partnercsapata lesz az Alpine személyében, miközben a gyári alakulattá előrelépő Aston Martin Honda-erőforrásra vált. A paddockbeli pletykák szerint a németek nagyon jól állnak az új motorformulával, így magabiztosak lehetnek, de nem söprik a szőnyeg alá a mostani gondokat sem. Az, hogy ezek a megbízhatósági problémák nem érintették a McLarent, egyes híresztelések szerint abból adódik, hogy a wokingiak nem szorulnak rá, hogy maximumon járassák a motort, és emellett stabilabb hőmérsékleten tudják tartani az autó bizonyos részeit, mint a többi istálló.

„Montreal mindig is kedves volt hozzánk, nincs tipikusan nagy sebességű kanyar rajta, ahol jobban kínlódunk a hőségben. Ezenkívül egészen sima az aszfalt, ami kevésbé koptatja a gumikat, illetve károsítja az autónkat, amelyik szenved a hátsó gumikopástól, és az abroncsok túlmelegedésétől – magyarázta az osztrák üzletember, aki hangsúlyozta, hiába a biztató jelek, korai még ünnepelni. – Sosem vagyok magabiztos, mert továbbra is eléggé ingadozik a teljesítmény.”

„Tavaly már láthattunk, hogy még ahhoz sem voltunk közel, hogy másodikok legyünk, de volt, hogy végigdomináltunk egy teljes hétvégét. Ez a mintázat most is. Ausztria teljes más lesz: eltér a pálya, és másfajta kihívást jelent. Szóval most minden idegszálunkkal az ottani versenyhétvégére összpontosítunk" – tekintett előre.

A Mercedes a Kanadában összegyűjtött negyven pontjának köszönhetően visszavette a második helyet a konstruktőri tabellán a Ferraritól, hátránya azonban így is 175 pont az idei legrosszabb eredményét elérő listavezető McLaren mögött.