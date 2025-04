A Red Bullnak jobb munkát kellene végeznie ahelyett, hogy folyamatosan panaszkodik – Norris

A McLaren először a tavalyi Azeri Nagydíjon irányította a hátsó szárnyakra a sportág figyelmét, hiszen akkor debütált az úgynevezett mini-DRS-e, amely több szempontból is segítette a teljesítményét: amellett, hogy nagyobb tapadást biztosít úgy, hogy közben nem lesz kisebb a végsebesség, a gumikezelésre is jótékony hatással van.

Noha a később a konstruktőri címet megnyerő wokingiak megoldása valamennyi teszten átment, és így szabályosnak minősült, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már az idény közben arra kérte őket, hogy változtassanak a kérdéses területen, amit azóta többszöri szigorítás követett. Legutóbb az idei Kínai GP-t megelőzően változtak a szárnytesztekre vonatkozó regulák, igaz, akkor még érvényben volt egy toleranciaszint, így teljes egészében Szuzukában lépett hatályba az új technikai direktíva.

A McLaren Japánban csúszott le először a dobogó felső fokáról, ám ez nem jelenti azt, hogy az új terheléses teszt eltüntette volna minden előnyét, a csapat teljes mértékben annak köszönhette az idei első vereségét, hogy versenyzői nem tették össze a köreiket az időmérő döntő szakaszában, ráadásul úgy tűnik, maga a megoldás is működik az autóján. A szuzukai futamot követően kezdett el terjedni az a felvétel, amelyen úgy látszik, továbbra is hajlik az MCL38-as hátsó szárnya, a videót Max Verstappen édesapja, Jos Verstappen is megosztotta az X-en.

A téma természetesen előkerült a most hétvégi Bahreini Grand Prix-nak otthont adó Szahírban is, ahol a holland versenyző is megosztotta a véleményét az ügy kapcsán. „Nem én hozom a szabályokat, és nem is tartatom be őket. Valószínűleg mások is azt látják, amit én. Tudom, hogy mi történik, de én inkább a saját autómra összpontosítok.”

A címvédő megjegyzésével az egyéni összetettet vezető Lando Norrist is szembesítették, a mclarenes válaszul kritikával illette a Red Bullt, szerinte a „vörös bikák” másra is fordíthatnák az idejüket. „Teljes mértékben megfelelünk a szabályoknak. Jó munkát végeztünk. A Red Bullnak rengeteg ideje lett volna rá, hogy megcsinálja ugyanazt, amit mi, de nem tette. Jobb munkát kellene végeznie ahelyett, hogy folyamatosan panaszkodik. Tiszteletben tartjuk az FIA tevékenységét, és örülünk annak, hogy folyamatosan próbálják javítani a dolgokat, hiszen nem akarjuk, hogy bárki megszegje a szabályokat.”

A brit versenyző egyelőre nem tudja, hogy a spanyol versenyhétvégétől életbe lépő szigorításokat megérzik-e, de megjegyezte, a riválisnak is vannak kérdéses megoldásai. „A legutóbbi szigorítás nem volt hatással ránk. Azt nem tudom, hogy következőnek lesz-e következménye, de sok olyan dolog van, amivel a Red Bull is feszegeti a határokat. Beleszállhatunk ebbe a játékba, de inkább magunkra fókuszálunk ahelyett, hogy másokra panaszkodnánk” – tette hozzá, majd arra is kitért, hogy nincs semmi értelme egy-egy videófelvételből messzemenő következtetéseket levonni.

„Honnan tudnák, hogy a hátsó szárny hajlékony? Nem tudják. Lehet, hogy az egész kocsi az. Az emberek kitalálhatnak, amit csak akarnak, de valójában fogalmuk sincs arról, mi van.”

A McLaren parádés formában kezdte a szahíri hétvégét: Norris az első szabadedzésen bizonyult a leggyorsabbnak, míg Oscar Piastri révén megszerezte az első két helyet, s több mint fél másodpercet adott a legközelebbi ellenfelének, George Russellnek.