A McLaren felkészült rá, hogy egy-egy döntésével felbosszanthatja a versenyzőit

Míg a japán versenyt követően Piastrit az bosszanthatta, hogy csapata nem kért helycserét, Norris arról beszélt, hogy agresszívabb stratégiát is választhattak volna. A csapatfőnök, Andrea Stella tisztában van vele, hogy az egyenlősdi adott esetben okozhat fejtörést, és alkalomadtán felbosszanthatja egyik-másik felet, de úgy véli, hosszú távon ez a hozzáállás lesz a kifizetődő. Persze, ha a bajnokság olyan szakaszában érnek, amikor egyik pilótájuk egyértelműen esélyesebbnek tűnik, akkor készek beállni mögé, mint ahogyan ezt megtették tavaly is, amikor egyedül Norrisnak volt reális sansza utolérni Verstappent.

„Megvannak előnyei annak, ha két rendkívül versenyképes pilótád van. Úgy gondolom, ez az előny igazán hosszú távon domináns, és végső soron ez az, amit akarsz. Persze ez az én meglátásom. Viszont alkalmanként előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek az egyik versenyzőt felbosszanthatják, mert a csapatnak meg kell hoznia egy döntést, vagy amiatt, ahogyan a verseny alakul. Teljes mértékben tisztában vagyunk ezzel. Házon belül nem is arról beszélünk, mi lesz, ha ez megtörténik, hanem arról, mikor történik meg, mivel tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz üzlet. Ezzel tisztában van a csapat, Lando és Oscar is. Alaposan megvizsgáltuk, hol lehettek volna esélyeink arra, hogy megnyerjük a futamot. Ha volt ilyen egyáltalán, az a verseny első szakaszában lett volna, agresszívabbak is lehettünk volna a Max elleni elévágással.”

„Azonban ehhez nagy kockázatot kellett volna vállalnunk, forgalomba kerültünk volna egy olyan pályán, ahol meglehetősen kicsi volt a gumikopás, és nehéz volt előzni. Elég rosszul is alakulhatott volna, ha esetleg biztonsági autós szakasz van, és azzal, hogy megpróbálunk rámenni a győzelemre, akár pontokat is bukhattunk volna. Tehát teljesen megszokott módon kompromisszumot kötsz a taktika menedzselése során. Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 2025-ös Szuzuka nem a szokásos Szuzuka volt. Úgy gondolom, sok kritizáló nem igazán vette észre, hogy ez most nagyon más kontextus volt.”