Hajlékony szárnyak, monacói dupla kiállás, eltörölt pluszpont – így változnak a szabályok a 2025-ös idényre

Szigorúbb ellenőrzések

Az FIA az idénynyitó Ausztrál Nagydíjtól kezdődően szigorúbb teszteknek fogja alávetni a hátsó szárnyakat, míg a spanyolországi versenyhétvégétől az első szárnyakra vonatkozó szabályok is szigorodnak, amire azért volt szükség, mert tavaly több alakulat is feszegette a határokat az elemek hajlékonyságával, míg például a McLaren az úgynevezett mini-DRS-sel került a középpontba.

Bár utóbbi megoldás a hivatalos tesztek alapján nem minősült szabálytalannak, a szövetség megkérte a wokingiakat, hogy módosítsanak a hátsó szárnyukon. Az újabb szürke zónába tévedést megelőzvén az FIA pontosította az elemet érintő előírásokat, ám a bahreini teszten látottak alapján ezzel nem ért véget az ügy. A Red Bull szerint a McLaren mellett a Ferrari is használja a megoldást, ráadásul több felvétel tanúsága szerint a Mercedes is trükközhet.

A szövetség erre reagálva már ezen a hétvégén górcső alá fogja venni a hátsó szárnyakat, amit az új nagy felbontású kamerák és a kijelölt pontokra felragasztott matricák felhelyezése tesz lehetővé.

Kötelező kiállások a Monacói Nagydíjon

Egy évvel ezelőtt a korai piros zászló lehetővé tette a mezőny számára, hogy az egyetlen kötelező kerékcserét még a kényszerszünet alatt letudja, majd újabb bokszlátogatás nélkül teljesítse a versenyt, ami a szűk pályán a stratégiai izgalmat is elvette. Az idén ugyanakkor nem ismétlődhet meg hasonló, hiszen a szövetség arra a határozatra jutott, hogy időjárási körülményektől függetlenül kötelezővé teszi a két kiállást a naptár legrövidebb távú futamán.

Több gyakorlási lehetőség a fiatal versenyzőknek

A csapatoknak 2022 óta kötelessége autónként egy-egy gyakorlási lehetőséget adnia az első szabadedzések során olyan fiatal pilótának, aki legfeljebb két nagydíjon álltak rajthoz. A Nemzetközi Automobil-szövetség most ezt a tesztlehetőséget megduplázta, vagyis adott alakulatnak összességében négy első tréninget kell feláldoznia a huszonnégy Grand Prix-t felölelő idény során.

Négy csapat, a Mercedes, az Alpine, a Racing Bulls, valamint a Sauber ugyanakkor részben előnyben van az ellenfelekhez képest, hiszen fejenként egy újonccal vág neki az évnek, így az első két futamhétvége után a kötelezettsége felét automatikusan teljesíteni fogja (az Alpine esetében egy kvóta lőhető el Jack Doohannel). Bár Oliver Bearman (Haas) és Liam Lawson (Red Bull) is az első teljes idényére készül, egyikük sem teljesíti a kritériumokat: a brit eddig összesen három, míg az új-zélandi tizenegy ízben vett részt versenyen, így istállóiknak az ő autóikat is kölcsön kell adnia fiatal pilótának két első tréning folyamán.

Bővül a veszélyes kiengedések köre

Az idén akár több esetben is büntetést vonhat maga után a veszélyes kiengedés, hiszen a szabály most már kimondja, hogy az is veszélyesnek minősül, ha a kiengedés potenciális kárt okozhat más autóban.

A bokszutcából rajtolók számára is kötelező a felvezető kör

Ezentúl a bokszutcából rajtoló versenyzőknek is teljesíteniük kell valamennyi felvezető kört. Erre a módosításra azért volt szükség, mert adott esetben a bokszutcából indulók előnyre tehettek szert. A megszakított rajtoknál és az extra formációs kör esetében megspórolhattak üzemanyagot, míg vizes, vagy változékony időjárási körülmények között akár egy teljes bokszutcai kiállásnyi időt is nyerhettek a többi vetélytárssal szemben.