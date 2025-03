„A következő körben elkapott volna Russell" – Norris örül, hogy egyáltalán célba ért

Oscar Piastri magabiztos sikert aratott a „tizenhatodrészt hazai versenyén", Kínában, a harmadszor diadalmaskodó ausztrál versenyző csak a kerékcserék folyamán engedte ki rövid időre a kezei közül a vezetést, így pályafutása első pole pozícióját nem tudta rajt-cél győzelemre váltani, de így is végig kontrollálni tudta a versenyt. „Hihetetlen hétvégém volt az elejétől a végéig, és az autó végig kiválóan teljesített. A mai nap kissé meglepő volt abból a szempontból, mennyire másként viselkedtek a gumik – utalt arra, hogy a teljes mezőny nagy gumikopásra készült, és a hivatalos beszállító, a Pirelli két kiállást jósolt a futamra. – Büszke vagyok a mutatott teljesítményünkre, és úgy érzem, ezt megérdemeltem az Ausztráliában történtek után."

„A csapat fantasztikus munkát végzett, kettős sikert értünk el. Nagyon boldog vagyok! A közepes keveréken még mindig nehéz volt, de a szombatinál sokkal jobb volt a helyzet, míg a kemény jobb versenyguminak bizonyult annál, mint amire előzetesen bárki számított, vagy legalábbis mi számítottunk. Meglepődtünk azon, hogy végig kitartott, de ez kellemes csalódás volt. Büszke vagyok a versenyen nyújtott teljesítményünkre, nem volt egyszerű. Tényleg van kínai a felmenőim között, köszönöm a támogatást a szurkolóknak, egész hétvégén fantasztikusak voltak. Kicsit túl sok Lewis (Hamilton)-rajongó van itt, de jövőre ez változni fog" – viccelődött a leintést követő interjúban.

Noha a McLaren ezúttal kettős sikert tudott szerezni, miután Lando Norris először a rajtnál, majd a kerékcserék után is megelőzte az előle rajtoló George Russellt, így sem volt teljesen zökkenőmentes a versenye. A brit pilótáját ugyanis fékprobléma hátráltatta a futam második szakaszában, ami a hajrában már jelentős időveszteséget is vont maga után. A Mercedes britje az utolsó körben közel három másodpercet közeledett a honfitársára, aki végül mindössze 1.349 szekundum előnnyel szelte át a célvonalat a második helyen.

„A következő körben elkapott volna – ismerte el az egyéni vb-összetettet két nagydíj után nyolc ponttal vezető Norris a Sky Sports kamerái előtt az izzasztó hajrát követően. – Szerencsém volt, hogy be tudtam fejezni a versenyt, ami nem olyasmi, amit versenyzőként szeretnél mondani. A fékek olyasmik, amiket utálsz, de nagyon is szükséged van rájuk, és meg tudnak menteni, meg tudják menteni az életedet. Elég zűrösen alakultak az utolsó körök, hiszen egyre rosszabbodott a helyzet a fékekkel, és három vagy négy másodpercet vesztettem, ami eléggé idegessé tett. Úgy gondolom, a csapat már jóval azelőtt látta a gondot, hogy engem értesített volna róla, de meg akarták őrizni a nyugalmamat."

„Ebből a szempontból egyáltalán nem volt jó, hiszen a szerencsének köszönhetjük, hogy egyáltalán célba értünk, de az nagyon boldoggá tesz, hogy végül kettős győzelmet arattunk. Ezzel a céllal érkeztünk meg erre a hétvégére, és sikerült is elérnünk, szóval igen, ez egy nagyszerű nap a csapat számára – jelentette ki, majd arra a kérdésre is felelt, érzése szerint harcba szállhatott volna Piastrival az első helyért, ha nem hátráltatja a fékgond. – Ez nem igazán számít, igaz? Nagyon örültem volna, ha meg tudtam volna küzdeni Oscarral, de nagyon jól vezetett. Biztosan megvolt bennem a tempó, különösen úgy, hogy az egész hétvégén nehéz volt turbulens levegőben autózni, de szerintem így is megvolt a sebességem" – tette hozzá, de ezzel nem akarta csorbítani csapattársa eredményét.

„Oscar teljesen megérdemelte. Pole pozíciót szerzett szombaton, míg ma nyert, szóval nagyon jól teljesített. Kár a fékek miatt, de ilyen az élet. Lenyeljük, és továbblépünk"– tekintett inkább előre, majd a bajnokságra is kitért, hiszen két nagydíj után egy-egy győzelem szerepel mindkét McLaren-versenyző neve mellett, és a wokingiak továbbra is kétségkívül favoritnak számítanak, így az egyéni címről a csapattársak egymáshoz viszonyított eredményei dönthetnek a végelszámolásnál.

Norris a leintést követően elismerte, Ausztráliában kényelmesebben érezte magát az autóban, de szerinte pont ettől érdekes. „Ez izgalmas, izgalmas lesz mindenki számára. Nehéz volt, de így is jó érzések töltenek el. Tekintve milyen rossz volt a kocsi szombaton és pénteken, végig úgy éreztem, jó néhány lépéssel hátrébb vagyok. A vezetési stílusomat és az egyensúlyt nézve most sokkal kedvezőbb volt a helyzet a számomra, és szombathoz képest mutatott tempókülönbség tényleg rávilágít arra, mennyit jelent, ha olyan versenygéped van, ami fekszik neked. Úgy érzem, a versenyen nekem volt a legjobb a tempóm."

„Ez persze nem azt jelenti, hogy egyből nyerek is, de magabiztos voltam nem úgy, mint tegnap, amikor ennek épp az ellenkezőjét éreztem, szóval ezt pozitív a tanulás szempontjából, és magammal tudom vinni a következő nagydíjakra. Hiába vezetem már hat-hét éve a McLarent, ez a hétvége teljesen új volt a számomra, és nagyon sok mindent kell megváltoztatnom a vezetés terén, szóval örülök, hogy kaptam néhány választ."

Russell már több ízben felemlegette a McLaren fölényét, mondván annyival jobb az autója, hogy már most átállhat 2026-ra, ráadásul a kínai hétvége előtt úgy fogalmazott, a wokingiak nagyobb előnyt élveznek, mint korábban a Red Bull. A megjegyzések mellett McLaren versenyzői sem mentek el szó nélkül, jelezték, nem értenek egyet a brit rivális vesztes mentalitásával. Az egyelőre kérdéses, a Mercedes mire lehet képes a folytatásban, de a szombati időmérőn és a vasárnapi versenyen is Russell volt a McLaren első számú kihívója, ráadásul a vb-éllovas Norrison kívül ő az egyetlen pilóta, aki mindkét idei nagydíjon dobogóra állhatott.

„Nagyszerű eredmény a harmadik hely, nagyon örülök neki. Tudtuk, hogy a McLaren valamivel gyorsabb, volt néhány döntő pillanat, de jó munkát végeztek mindketten – illette dicsérettel Piastrit és Norrist. – Már a verseny egészen korai szakaszában úgy éreztem, hogy lehetséges az egy kiállás, és végül simább volt annál, mint azzal előzetesen mindannyian számoltunk. Az autó remek volt végig, és teljesítmény szempontjából talán a mostani a valaha volt egyik legjobb hétvégém, szóval nagyon elégedett vagyok vele."

A negyedik helyről elrugaszkodó Max Verstappen már a rajtnál pozíciókat vesztett a két Ferrarival szemben, amit követően úgy tűnt, magányos kocsikázás vár rá a hatodik helyen. A Red Bull a futam nagy részében nem volt elég gyors ahhoz, hogy versenybe szálljon az előtte haladókkal, ám a végén így is vissza tudott jönni a negyedik helyre. Először a maranellói csapat emelte ki előle a két kiállásra átállított Lewis Hamiltont, majd az RB21-es szemlátomást életre kelt a hajrában, és a hollandnak sikerült megelőznie a végig sérült első szárnnyal versenyző Charles Leclerc-t is.

„A végén hirtelen lett tapadásom, az egyensúly nem változott, az végig ugyanolyan volt a futam folyamán. Jobbak tapadtak a gumik, és a köridejeim is ígéretesebbek voltak, és sokkal élvezetesebbé vált a vezetés. A verseny első fele elég kemény volt, de a saját tempónkban futottunk. A sprintversenyen még próbáltam tartani a lépést a többiekkel, viszont az teljesen meggyilkolta a gumikat. Amikor kiálltam kerékcserére, még mindig jók voltak az abroncsok, de nem így akarunk versenyezni. Sok mindent ki kell vizsgálnunk, ugyanakkor a második etap elég ígéretesen sikerült, és remélem, hogy ebből valamint magunkkal vihetünk Japánba is."

Verstappen bizonytalan annak kapcsán, hogy pontosan milyen területeken kellene előrelépniük. „Nehéz megmondani, hol kéne javulnunk, amikor nem igazán tudod, hol és mi által találhatnál plusztempót. Legalább ott volt az az utolsó etap, amikor valamivel tisztább képet kaptunk. Végig fogunk menni az adatokon, levonjuk a következtetéseket, és remélhetőleg Szuzukában már versenyképesebbek leszünk."

Mint ismert, a leintést követően a Ferrari kettősét, valamint Gaslyt is kizárták a versenyből, Leclerc és az Alpine-pilóta autója az előírt minimumsúlyt nem érte el, míg Hamilton kopólemeze túlzottan elvékonyodott. A diszkvalifikálásokat követően változott a végeredmény: Esteban Ocon a Haasszal a szenzációs ötödik, Andrea Kimi Antonelli a hatodik, Alexander Albon a hetedik, Oliver Bearman a nyolcadik, Lance Stroll a kilencedik, míg Carlos Sainz Jr. a tizedik, vagyis az utolsó pontszerző helyre lépett előre. Utóbbi az első pontjait szerezte meg a Williams színeiben, míg korábbi csapata a Ferrari 18 pontot veszített, és pont a grove-i istálló mögé esett vissza a konstruktőri tabellán.

Emellett megjegyezendő, hogy futamon Isack Hadjar leszorítása nyomán tíz másodperces időbüntetést sújtott Jack Doohan két büntetőpontot is kapott, így összességében már négy szerepel a neve mellett. Az ausztrál a másik két pontot a szombati sprintversenyen szedte össze, amikor balesetbe keveredett Gabriel Bortoletóval.

A világbajnokság két hét múlva folytatódik Szuzukában, a Japán Nagydíjjal. A kínai verseny frissített végeredménye, a világbajnokságok állása, valamint a büntetőpontok eloszlása alább tekinthető meg.

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY FRISSÍTETT VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30:55.026 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 9.748 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 11.097 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 16.656 mp h. 5. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 49.969 mp h. 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 53.748 mp h. 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 56.321 mp h. 8. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:01.303 p h. 9. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:10.204 p h. 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:16.387 p h. 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:18.875 p h. 12. Liam Lawson új-zélandi Red Bull-Honda 1:21.147 p h. 13. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:28.401 p h. 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1 kör h. 15. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1 kör h. 16. Cunoda Juki japán Racing Bulls-Honda 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Charles Leclerc monacói Ferrari 56 kizárták Lewis Hamilton brit Ferrari 56 kizárták Pierre Gasly francia Alpine-Renault 56 kizárták Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 4 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 1 2 3 44 2. Max Verstappen – 1 3 36 3. George Russell – 2 3 35 4. Oscar Piastri 1 1 3 34 5. Andrea Kimi Antonelli – – 3 22 6. Alexander Albon – – 2 16 7. Esteban Ocon – – 1 10 8. Lance Stroll – – 2 10 9. Lewis Hamilton – – 2 9 10. Charles Leclerc – – 2 8 11. Nico Hülkenberg – – 1 6 12. Oliver Bearman – – 1 4 13. Cunoda Juki – – 1 3 14. Carlos Sainz – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 78 2. Mercedes 57 3. Red Bull-Honda 36 4. Williams-Mercedes 17 5. Ferrari 17 6. Haas-Ferrari 14 7. Aston Martin-Mercedes 10 8. Sauber-Ferrari 6 9. Racing Bulls-Honda 3 10. Alpine-Renault 0