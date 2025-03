A Ferrari, a Red Bull és a McLaren előnyben lehet az idény kezdetén – Wolff

Az idén valamennyi istálló, és különösen az élmezőny számára nagy dilemmát fog jelenteni, miként ossza meg az figyelmét és a kapacitásait az idei, illetve a következő évi konstrukció fejlesztése között, hiszen 2026 új korszakot fog jelenteni a sportág történetében. Technikai és motorfronton is forradalmi újítások lépnek érvénybe, és arra lehet számítani, hogy az a csapat, amelyik a kezdetekkor elkapja a fonalat, akár hosszú távon is dominálhat. Mindezt figyelembe véve, döntő jelentőségű lehet az idei és a következő év szempontjából is, hogy miként muzsikálnak a fejlesztések a bajnokság folyamán.

„Tavaly az első hat hónapban dobtuk el a legtöbb pontot, mert nem igazán sikerült munkára bírni az autót. Az év második felében aztán négy versenyen is nyertünk, és az élmezőnyben vívtunk. Továbbra is a célunk, hogy világbajnoki címekért harcoljunk. De hihetetlen szoros a a küzdelem a négy élcsapat között, amelyek az idén is esélyesek a sikerre. Könnyen lehetsz első, vagy akár nyolcadik is” – magyarázta az OE24-nek adott nyilatkozatában.

„A nehézséget az fogja jelenteni, hogy fejlesszük a jelenlegi autót, miközben előretekintünk a hatalmas változásokat hozó következő évre is. Nagyon rugalmasnak kell lenned – emelte ki, majd rámutatott, motorbeszállítóként még nagyobb teher nehezedik rájuk, de így sem tehetik meg, hogy már az év elején leálljanak. – Mi vagyunk a Mercedes. A célunk mindig az, hogy a futamgyőzelmekért és vb-címekért küzdjünk. A hírnevünk miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy már tavasszal átváltsunk.”

