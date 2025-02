Colapinto az egyik legfontosabb értékünk – Briatore

Érdekes helyzet alakult ki az Alpine-nál: noha az enstone-i alakulat az újonc Jack Doohant szerződtette Pierre Gasly mellé, már az idény előtt arról szólnak a hírek, hogy az ausztrál versenyző mindössze hat nagydíj erejéig kap lehetőséget, és ha nem a várt szintet hozza, akkor az ülését a 2024-ben a Williamsszel berobbanó Franco Colapinto veheti át azonnali hatállyal.

A francia alakultnál jelenleg tartalék pilótaként dolgozó argentin remek helyzetben van házon belül, hiszen a híresztelések szerint a tanácsadó, Flavio Briatore erősen támogatja, amit az argentin Eltrece nevű műsorban adott interjúja is alátámasztani látszik. „Gyors, és nagyon-nagyon jó versenyző. Még több tapasztalatot kell szereznie, de mi hiszünk benne. Harcoltunk azért, hogy Francót a csapatunkban tudhassuk. És ami a jövőt illeti, Franco az egyik legfontosabb értékünk. A Formula–1-ben nagyon fontos az időzítés. Franco kedves srác, és tiszteli a támogatókat. Nagyon jó beszélgetéseket folytatott a mérnökeinkkel, és most is rendkívül keményen dolgozik a csapattal. Nagyon elégedett vagyok.”

Briatore elismerte, ígéretet tettek a fiatal argentinnak, de nem bocsátkozott részletekbe. „Az ígéret az, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Francót olyan helyzetbe hozzuk, hogy el tudja végezni a munkáját. Ez az, amit tennünk kell. A mérnökökkel együtt meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a megfelelő autó áll majd a rendelkezésére, amivel elvégezheti a feladatot. Aztán meglátjuk.”

A Formula–1 kedd esti évnyitógáláján, maga a versenyző is megerősítette, azért szakított a Williamsszel, mert úgy érezte, az Alpine-nál nagyobb esélye van rá, hogy visszatérjen az F1-es rajtrácsra. „Összességében az Alpine volt a jobb választás. Több lehetőséget tartogat arra, hogy a jövőben újra állandó versenyző legyek. Megtisztelő, hogy Flavio lát bennem valamit. Ő fedezte fel (Michael) Schumachert és (Fernando) Alonsót. Nagy múltra tekinthet vissza a Formula–1-ben, és jó megérzései szoktak lenni. Eddig még nem hibázott.”

Colapinto összesen kilenc versenyen állt rajthoz, és öt pontot szerzett, miután a Williamsnél év közben elküldött Logan Sargeant helyét átvette.