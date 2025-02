A Mercedes is leleplezte új autóját, a W16-ost – képek

Az Aston Martin mellett a Mercedes is úgy döntött, van értelme külön autóbemutatót tartani a múlt kedden megrendezett Formula–1-es évindító gála után, amelyen valamennyi alakulat leleplezte a 2025-ös dizájnját.

Az előző idényt a konstruktőri tabella negyedik helyen záró, és összesen négy nagydíjon győzedelmeskedő „ezüstnyilak” ugyanakkor a silverstone-i istállóhoz hasonlóan nem vitték túlzásba az eseményt, és online megosztott képek formájában prezentálták az idei versenygépüket, a W16-ost.

A Lewis Hamilton távozása után új versenyzőpárossal, George Russell-lel és az újonc Andrea Kimi Antonellivel induló alakulat az idén is győzelemre törne, és a tavalyi hullámzást kiküszöbölve akár bele is szólna a vb-címért folytatott küzdelembe, miközben lefektetné az alapokat az új éra előtt.

„Új, izgalmas korszakot nyitunk 2025-ben a csapatunk, és a Mercedes-AMG történetében. Hihetetlen örökséget építünk a múltunkra alapozva, és alig várjuk, hogy versenyezzünk. A csapatban mindenki, Brackleyben és Brixworth-ban is nagyon keményen dolgozott a tél folyamán. Az előző idényben rendkívül szoros volt a küzdelem a pályán, és noha több győzelmet is arattunk, arra összpontosítottunk, hogy következetesebben szállhassunk harcba a sikerért. Sikerült előrelépnünk a holtszezonban, de csak az első, ausztráliai futamhétvégén fogjuk látni, pontosan hol tartunk" – kezdte a csapatfőnök, Toto Wolff.

„Az izgalmas pilótapárosunk segíteni fog a céljaink elérésében. Mindkét versenyzőnk végigjárta a juniorprogramot, ami igazolja a tehetségek támogatása és fejlesztés iránti elhivatottságunkat. George bebizonyította, hogy ő az egyik legjobb pilóta a rajtrácson, aki képes megküzdeni a világbajnoki címért, ha tudunk olyan autót a rendelkezésére bocsátani, amelyik képes erre. Rangidős versenyzőként segíteni fog előrelendíteni a csapatot, és támogatni fogja Kimit a fejlődésben. Kimi eközben minden tehetsége adott ahhoz, hogy nagyszerű dolgokat vigyen véget az autósport csúcsán, ugyanakkor ez az első éve, és elkerülhetetlen, hogy legyenek benne hullámhegyek és hullámvölgyek is. Már alig várjuk ezt a közös utat, és segíteni fogjuk a fejlődését az idény során" – tette hozzá.

A tavaly két futamon diadalmaskodó Russell korábban úgy fogalmazott, öt-hat kör megtétele elegendő ahhoz, hogy meg tudja mondani, harcba szállhatnak-e a bajnoki trófeáért, ugyanakkor előrebocsátotta, egyértelműen a címvédő McLarent tartja a favoritnak 2025-ben. Ami az előző szezont illeti, a brit úgy érzi, az volt eddigi karrierje legjobbja. „Úgy érzem, a tavalyi volt pályafutásom legerősebb éve. A most következő idény a hetedik lesz a sportban, és a negyedik a Mercedesszel, és nagyon keményen dolgozom azért, hogy évről évre jobb legyek."

„Csapatként hihetetlenül motiváltak vagyunk, hogy javítsunk az előző kiíráshoz képest. A gyárakban, Brixworth-ban és Brackleyben is nagyszerű az energia, és már alig várom, hogy pályára hajtsak. Emellett izgatott vagyok amiatt is, hogy új csapattársam lesz Kimi személyében. Hihetetlenül gyors, és úgy gondolom, hogy nagyszerű kapcsolatot fogunk kialakítani. Természetesen sokat kell még tanulnia, de alig várom, hogy segíthessem, és együtt dolgozhassunk a csapat előremozdításán."

Antonelli is izgatottan várja az idényt, és hálás azért, hogy a Mercedes bizalmat szavazott neki ilyen fiatalon. „Izgatottan várom a debütálóévemet a Formula–1-ben. Ez egy nagyszerű lehetőség, és nagyon hálás vagyok mindenkinek a Mercedesnél a belém fektetett hitért és bizalomért. Nagyon keményen dolgoztam a tél folyamán, hogy a lehető legjobban felkészüljek, és már alig várom, hogy elkezdődjön. Arra összpontosítok, hogy folyamatosan tanuljak, kiegyensúlyozott legyek, és hogy a tőlem telhető legjobb munkát végezzem a csapatért. Várom, hogy együtt dolgozhassak George-dzsal: már most is nagyon jól kijövünk, és jó érzés, hogy olyasvalaki támogat, aki ugyanúgy végigjárta a juniorprogramot. Rendkívül erős versenyző, és úgy vélem, együtt nagyszerű párost alkotunk."

A csapaton belül új szerepkörbe kerülő brit pilóta, valamint a nagy reménységnek tartott új csapattársa kedden már meg is teheti az első kilométereket az új kocsival, hiszen a Mercedes több más alakulathoz hasonlóan még a tesztidény előtt felhasználja legalább az egyik filmforgatási napját, mely 200 kilométerre korlátozza a megtehető távot.

A Mercedes nem lesz egyedül a bahreini aszfaltcsíkon: az előzetes információk szerint a Red Bull is aznap járatja be az új versenygépét a szerdán kezdődő háromnapos gyakorlás előtt.

Ami a tesztet illeti, a német alakulat hétfőn azt is megosztotta, hogyan osztja fel a munkát a versenyzői között: szerdán Antonelli kezd, majd a hivatalos ebédszünetet követően Russell ül a volán mögé, mint ahogyan pénteken is ugyanez lesz a menetrend. A kivételt a csütörtök jelenti, amikor a brit hajt először pályára, míg a második négyórás szakasz során az olasz gyűjti az adatokat.