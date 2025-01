Az idén már a Mercedes sem tart klasszikus autóbemutatót

A Ferrari vezérigazgatója, Benedetto ­Vigna megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint Lewis Hamilton jövő héten kezdi meg az érdemi munkát új csapatánál. „Nagyon izgatottak vagyunk, vágyunk már a munkakezdésre – mondta a vezető egy milánói szponzoreseményen. – Lewis a jövő héten már velünk lesz, épp az utolsó simításokat végezzük ehhez. Már szinte mindennel készen állunk, hogy az érkezésekor minden a helyén legyen. Ezek a változások mindig üdvösek.”

A vezérigazgató a pontos ütemtervről nem számolt be, de állítólag Hamilton hétfőn ismerkedik meg a mérnökökkel és a szimulátorban is elkezdi a munkát. Ezt követően – ha az időjárás is lehetővé teszi – szerdán vezeti először a Ferrari 2022-es autóját a csapat fioranói tesztpályáján.