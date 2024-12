Norris stílusos győzelmet szeretne; Verstappen megkönnyebbült, hogy lassan vége az idénynek

Akárcsak Max Verstappen, Lando Norris is nyolc rajtelsőséggel fejezi be a 2024-es idényt. A startok eddig nem jelentették a brit pilóta erősségét, de a McLaren a konstruktőri világbajnoki címért száll harcba vasárnap, és ezzel persze Norris is tisztában van.

„Ez egy tökéletes nap volt számunkra – vélekedik a McLaren-versenyző. – Kicsit keményebb volt, mint amiben reménykedtünk, de egész hétvégén gyorsak vagyunk, és elégedettek lehetünk az első rajtsorral. Az én köröm elég erősen sikerült, és így akartam befejezni a napot, hiszen meg kell vernünk a Ferrarit. Ezt azonban stílusosan szeretnénk megtenni, azaz győzelemmel. Nyerni akarok, és pontosan tudjuk, mit kell ehhez tennünk. Továbbra is koncentrálunk, és holnap legalább az egyik autónknak jó esélye lesz a győzelemre. Mindent beleadunk, de arra is odafigyelünk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük a végső célunkat.”

Oscar Piastri szeme előtt is a csapatbajnokság megnyerése lebeg, és bár elismerte, hogy legszívesebben nagy csatát vívna a győzelemért, a vb-címre kell koncentrálniuk csapattársával.

„Ez egy nagyszerű eredmény a csapat számára, aminek nagyon örülök – árulta el Piastri. – Bárcsak újra megpróbálhatnám az utolsó körömet, de a második rajthely is elég jó, és a csapat számára az első és második pozíció igazi álomeredmény. Mindent megteszünk, hogy miénk legyen a vébécím, szóval messze ez jelenti a legnagyobb célt a holnapi napot illetően. Persze Landóval mindketten szeretnénk győzni, de mindkettőnk számára ennél is többet jelentene a bajnoki trófea elhódítása. Mindent megteszünk ennek bebiztosítása érdekében, de szórakozunk is kicsit holnap.”

Utolsó ferraris futamát teljesíti vasárnap Carlos Sainz Jr., aki közvetlenül a McLaren párosa mögül vághat neki az abu-dzabi versenynek. A Ferrarinak egyre kevesebb esélye van a konstruktőri vb-győzelemre, ám Sainz legalább tisztességes eredménnyel intene búcsút jelenlegi csapatának.

„Tegnap jó munkát végeztünk az autóval, és a mai napon sikerült összehoznom néhány egészen jó kört a Q1-ben és a Q2-ben – emlékezett vissza a spanyol. – A harmadik szakasz végén őrülten keményen nyomtam, és úgy éreztem, hogy jól sikerült a köröm. Csak néhány századmásodperccel maradtam el a második helytől, de amúgy sem sokat számít, hogy a második vagy a harmadik pozícióból rajtolok, hiszen hosszú lesz a verseny, és magabiztos vagyok a tempónkat illetően. A versenyeket egészen az utolsó méterig kell vívni, szóval mindenki higgyen nekem, amikor azt mondom, hogy a szívemet is beleadom, és mindent megteszek a győzelem érdekében. Semmi sem tenni boldogabbá, mint az, ha a lehető legjobb eredménnyel búcsúznék a Ferraritól.”

Az egyéni világbajnoki címet két hete bebiztosította, a csapatok versenyéből pedig már kiszállt a Red Bull, így Max Verstappen szinte tét nélkül száll harcba a szezonzárón. A négyszeres világbajnok nem túl derülátó az esélyeit illetően, csak Nico Hülkenberggel csatázott volna, ám jó hír számára, hogy a németet megbüntették, így Verstappen egy hellyel előrébb került a rajtrácson.

„Hogy érzem magam? Megkönnyebbültem, hiszen ez volt az év utolsó időmérője – viccelődött a holland versenyző. – Maga a kvalifikáció jól mutatja a szezonunkat, hiszen nem volt könnyű működésre bírni az autót. Nem voltam elégedett az egyensúllyal a mai napon, és amikor a határon kell mennem, az autó is elég kiélezett, ezért is történt velem az a bizonyos eset a harmadik szakaszban. Valószínűleg jól nézett ki, de nem mentem annyira gyorsan, viszont meg kell küzdenünk az ilyen esetekkel. Remélhetőleg harcba szállhatok holnap legalább Nicóval. Normál esteben sikerülne, de a Haas egész hétvégén elég gyors.”

Hamilton collects a stray bollard and gets bumped out of Q1 #F1 AbuDhabiGP pic.twitter.com/22k8UOdyZg — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Tizenegy év után hagyja el a Mercedest Lewis Hamilton, aki nagy reményekkel készült utolsó versenyére jelenlegi csapatával, ám végül hamar búcsúzni kényszerült az időmérőn. A 44-es számú Mercedes elé becsúszott egy bója az utolsó szektorban, így Hamilton csak a 18. pozícióból vághat neki az idényzárónak.

„Nem is lehetett volna jobban időzíteni azzal a bójával – mondta ironikusan a hétszeres világbajnok. – Talán így kellett történnie, pedig nagyon reménykedtem abban, hogy lehetőségem lesz dobogóra állni. Jónak éreztem az autót, szóval nem így kellett volna véget érnie az időmérőnek. Tudom, hogy mindent jól csináltam, és szeretnék néhány pozíciót nyerni a többiek rajtbüntetésével, ez mindenképp segítene vasárnap. Próbálom megélni a jelent és kiélvezni minden pillanatot a csapattal. Történt, ami történt, de még mindig élvezettel vezetem az autót, és holnap ez még inkább így lesz.”

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:22.595 átlag: 230.178 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:22.804 0.209 3. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:22.824 0.229 4. Nico Hülkenberg* német Haas-Ferrari 1:22.886 0.291 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:22.945 0.350 6. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:22.984 0.389 7. George Russell brit Mercedes 1:23.132 0.537 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:23.196 0.601 9. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:23.204 0.609 10. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:23.264 0.669 11. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:23.419 0.434 12. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 1:23.472 0.487 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:23.784 0.799 14. Charles Leclerc** monacói Ferrari 1:23.833 0.848 15. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:23.877 0.892 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:23.821 0.519 17. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:23.880 0.578 18. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:23.887 0.585 19. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1:23.912 0.610 20. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:24.105 0.803 * háromhelyes rajtbüntetés miatt csak a 7. helyről indulhat ** tízhelyes rajtbüntetés miatt csak az utolsó helyről indulhat abu-dzabi nagydíj, az időmérő végeredménye