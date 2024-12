A Ferrari izgatottan várja a Hamilton-éra kezdetét

Már csupán napok vannak hátra addig, hogy Lewis Hamilton hivatalosan is a Ferrari versenyzőjének vallja magát, így a maranellói csapatnál is egyre többször kerül szóba a hétszeres világbajnok érkezése. A brit pilótára óriási kihívás vár, hiszen 12 mercedeses idény után csatlakozik egy teljesen más jellegű és kultúrájú istállóhoz, ám a Ferrarit irányító Fred Vasseur mindent megtesz azért, hogy a lehető legzökkenőmentesebb legyen az átállás.

A francia csapatfőnök Hamilton 2024-es ingadozó formája miatt sem aggódik, mert úgy véli, abban már a búcsú tudata is szerepet játszott, ráadásul több versenyen így is megmutatta kivételes képességeit. „Akadtak nehéz pillanatai az időmérőkön, de soha nem aggódtam a helyzet miatt – mondta Vasseur a Ferrari e heti karácsonyi médiaebédjén. – Las Vegasban és Abu-Dzabiban is jó versenyt futott, a pontokat pedig vasárnap osztják. Meg vagyok róla győződve, hogy nem lesz probléma a teljesítményével. Sem Lewist, sem a Mercedest nem akarom hibáztatni, de azért nem volt könnyű kezelniük a kialakult helyzetet a korán bejelentett távozással, és megértem, ha ezt megsínyli egy kapcsolat.”

Hamilton szerződése nem tette lehetővé, hogy már az idényzáró utáni abu-dzabi teszten vezethesse a Ferrarit, így felkészülése kicsit később kezdődik majd. A szabályok értelmében a 2023-as autóval már januárban megteheti első kilométereit, miközben az aktuális verzióval a szimulátorban ismerkedhet.

„Nem könnyű a helyzet, de óriási tapasztalattal rendelkezik, nem újoncról van szó, vagyis nem aggódom – mondta Vasseur. – Tudjuk, hogy számos különböző munkafolyamatot kell megismernie a felkészülés napjaiban, de elég rutinos ahhoz, hogy ez ne jelentsen neki problémát. A szimulátorunknak köszönhetően verseny- és időmérős szimulációkat is teljesíthet, amely során teljesen megismerkedhet a kormánykerék kialakításával és az autó egyéb sajátosságaival.”

A Ferrarinál egyébként nem szerveznek külön médiaeseményt Hamilton hivatalos bemutatására, mert nem akarják, hogy bármi is elvonja a figyelmüket az új autó építéséről és fejlesztéséről. Most csak arra koncentrálnak, hogy a hétszeres világbajnok képességeihez méltó konstrukcióval kezdjék 2025-öt, mert az idei év megmutatta, hogy a Ferrarinak lehet keresnivalója a vb-harcban. A topcsapatok közül valószínűleg a maranellóiak pilótapárosa lesz a legerősebb, és Vasseur hálás a sorsnak, hogy így alakult.

„Néha a véletlenek vagy a bolygók együttállása is szükséges. Lewis épp elérhető volt a piacon, nekünk pedig épp volt szabad ülésünk és más egyéb tényező is adva volt. 2023-ban több versenyt nyertünk, mint a Mercedes, így nem volt nehéz meggyőzni, hogy jó lehet neki ez a Ferrari-projekt. Ráadásul már huszonkét-huszonhárom éve ott van a csapat a gondolataiban – emlékszem, 2004-ben is beszéltem már vele erről.”

Januárban tehát indul a nagy kaland, ami a nyilvánvaló kockázatok ellenére akár minden idők legnagyobbjává is teheti Hamiltont.