Verstappen: Ez az idény sok mindenre megtanított

Zsinórban negyedik alkalommal hódította el Max Verstappen az egyéni világbajnoki címet. A Red Bull versenyzője kemény idény végén jár – címvédőként ott kezdte az idényt, ahol az előzőt abbahagyta, és az első öt versenyből négyet magabiztos megnyert. Miamiban kezdődtek a nehézségek a Red Bull számára, amely mögött főként a riválisok, különösen a McLaren fejlődése állt.

Egészen az Osztrák Nagydíjig Verstappen további három futamgyőzelmet aratott, azóta viszont csak a kaotikus brazíliai versenyen sikerült diadalmaskodnia. Ráadásul a Red Bull idényét több botrány is övezte, nem meglepő tehát, hogy idén többször felmerült, hogy Verstappen hamarosan távozik a csapattól.

Vélhetően az újabb vb-cím következtében egy időre alábbhagynak ezek a pletykák, hiszen bajnoki elsősége bebiztosítása után Verstappen igen hálásan beszélt a Red Bullról és az idei megpróbáltatásokról.

„Ez egy hosszú idény, amelyet nagyon erősen kezdtünk, később viszont kemény idők következtek, de összetartottunk egy csapatként – emlékezett vissza az immár négyszeres világbajnok. – Mindenkire rendkívül büszke vagyok azért, amit értem tett. Sosem hittem, hogy képes leszek négyszeres világbajnokká válni. Megkönnyebbültem, hogy sikerült, és nagyon büszke vagyok. Sok kihívással járt ez az idény, és néha nekem is nehézséget jelentett nyugodtnak maradni. Egyrészről jobban tetszett a tavalyi év, másrészről viszont ez az idény sok mindenre megtanított, és nagyon örülök annak, ahogyan mindezt csapatként kezeltük.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner – akivel kapcsolatban még nagyjából félévvel ezelőtt sokan biztosan állították, hogy rövidesen távozik posztjáról – sem hagyta ki, hogy a versenyzőjét méltassa. A brit szakember szerint nem kérdéses, kinek járt az idei vb-cím.

„Ez az idény igazi hullámvasút, de Max kiemelkedően teljesített – mondta Horner. – Nehéz nyár áll mögötte, de továbbra is jó eredményeket hozott. Eddig ez a legjobb, de egyben legnehezebb bajnoki cím, amelyet szerzett. Megmutatta, mennyire érett, és azokon a napokon is jól teljesített, amikor az autója nem volt kellően jó. Emiatt nincs, aki Maxnál jobban megérdemelte volna ezt a vébécímet.”

Verstappen legfőbb riválisa idén Lando Norris volt, aki bár eddig hét pole pozíciót és három győzelmet jegyez 2024-ben, legfeljebb késleltetni tudta holland ellenfele bajnokavatását. Bár Las Vegasban véget ért kettejük idei csatája, Norris sportszerűen gratulált Verstappennek az újabb sikerért.

„Hatalmas gratuláció jár neki. Megérdemelte a sikert, hiszen idén nem hibázott – vélekedik a McLaren-pilóta. – Az erőssége az, hogy nincsenek rossz napjai, és övé volt a leggyorsabb autó, amellyel sok versenyen dominált. Amikor nem az ő autója volt a legerősebb, akkor is közvetlenül mögöttünk volt, és így is majdnem újabb futamokat nyert. Egyszerűen nincs gyenge oldala, és egyetlen igazán rossz versenye sem volt idén. Úgy vezetett, ahogyan mindig is szokott, azaz tökéletesen. Sehogyan sem tudtam hibára kényszeríteni.”

1. George Russell brit Mercedes 1:22.05.969 2. Lewis Hamilton brit Mercedes 7.313 mp h. 3. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 11.906 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 14.283 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 16.582 mp h. 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 43.385 mp h. 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 51.365 mp h. 8. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 59.808 mp h. 9. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:02.808 mp h. 10. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:03.114 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.195 mp h. 12. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:09.803 mp h. 13. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:14.085 mp h. 14. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1:15.172 mp h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:24.102 mp h. 16. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 1:31.005 mp h. 17. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 25 Pierre Gasly francia Alpine-Renault 15 a las vegas-i nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen* 8 12 21 3 403 2. Lando Norris 3 11 20 5 340 3. Charles Leclerc 3 10 20 1 319 4. Oscar Piastri 2 7 21 - 268 5. Carlos Sainz Jr. 2 8 18 1 259 6. George Russell 2 4 20 2 217 7. Lewis Hamilton 2 4 20 2 208 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 12 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 9 - 35 11. Cunoda Juki - - 9 - 30 12. Pierre Gasly - 1 6 - 26 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 5 - 14 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Liam Lawson - - 1 - 4 * már világbajnok a világbajnokság állása