Az F1-es versenyzők keményen nekimentek az FIA elnökének

2022-es beiktatása óta az FIA elnöke, Mohammed Ben Szulajem számos ellenséget szerzett magának feleslegesnek tűnő harcaival, és most már az F1-es versenyzők is egységesen felléptek ellene. Trágár szóhasználat miatt nemrég Max Verstappen és Charles Leclerc is büntetést kapott, de két éve Lewis Hamilton ékszerviselését is szankcióval fenyegette az FIA. A pilótáknak elegük van abból, hogy gyerekként kezelik őket.

„Tagjaink profi versenyzők, akik a Formula–1-ben, a motorsport csúcsán szerepelnek – áll a közleményben. – Gladiátorok, akik minden nagydíjon nagyszerű show-t nyújtanak a rajongóknak. Ami a trágár kifejezéseket illeti, van különbség aközött, hogy valaki sértegetni akar másokat, vagy hogy általánosságban használja, mint például a rossz időjárásra, egy Formula–1-es autóhoz hasonló élettelen tárgyra vagy egy versenyhelyzetre. Arra ösztökéljük az FIA elnökét, hogy a saját hangnemére és nyelvezetére is ügyeljen, amikor a versenyzőkhöz vagy a versenyzőkről beszél akár nyilvánosan, akár máshol. Továbbá a tagjaink felnőttek, akiknek nem szükséges utasításokat adni a médián keresztül olyan témákban, mint az ékszer- vagy az alsónemű-viselés.”

A pilóták arra is felhívták a figyelmet, hogy nem értenek egyet bárminemű pénzbüntetéssel, és felszólították az FIA-t, hogy hozza nyilvánosságra, pontosan mire költi a befizetett összegeket.