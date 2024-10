Leclerc elnézte, milyen versenyen van; a hazai fiaskó megpecsételte Pérez sorsát?

BEARMAN NEM VOLT KEGYES LECLERC AUTÓJÁHOZ. Rendhagyó módon alakult a pénteki gyakorlás Mexikóvárosban, a második szabadedzés ugyanis a Pirelli gumitesztje miatt a megszokottnál fél órával tovább tartott, míg a nyitó tréningen öt csapatnál is egy-egy fiatal pilóta vezetett. Köztük a 12. helyen végző Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, míg Oliver Bearman nemcsak utolsóként zárt, hanem Alexander Albonnal is összeütközött, ami mindkettőjüknek az edzés korai végét jelentette. Charles Leclerc pedig reménykedhetett abban, hogy az autójával elszenvedett baleset nem lesz hatással a mexikói hétvégéjére.

PÉREZNEK HAZAI PÁLYÁN SEM MENT. Hamar, már az első szakaszban véget ért az időmérő Oscar Piastri és Sergio Pérez számára, így a mezőny végéről voltak kénytelenek felzárkózni a mexikói futamon – utóbbi ráadásul hazai közönsége előtt szerepelt ismét gyengén. Pérezzel kapcsolatban egyébként érdekes, hogy idén már több Q1-es kiesésnél tart, mint Cunoda Juki vagy Lance Stroll.

pic.twitter.com/5ur5TEuJMU Perez and Piastri in Q1 — Mahir (@ScrewderiaF1) October 26, 2024

Mexikóban egyébként ismét felerősödtek a pletykák, miszerint meg vannak számlálva Pérez napjai a Red Bullnál. Igaz, egyre kevesebb szól mellette, hiszen egyes versenyzőkkel ellentétében már az időmérőkön és a versenyeken sem teljesít túl jól, és a tapasztalata is egyre kevésbé szól a megtartása mellett.

SAINZ MEGCÁFOLTA A STATISZTIKÁT. Közel három tizedmásodperces előnnyel hódította el Carlos Sainz Jr. a pole pozíciót, majd megismételte Lewis Hamilton egészen vasárnapig egyedülálló tettét még 2016-ból. A statisztika ugyanis nem Sainz mellett szólt, elvégre korábban csak Hamiltonnak sikerült győzelemre váltania a rajtelsőségét.

SOK SZERENCSÉT MAX ELLEN! Max Verstappen és Lando Norris ezen a versenyen is „egymás talált”, amiből előbbi húzta a rövidebbet: nemcsak megelőzték, meg is büntették a túl kemény védekezéséért. Verstappen ráadásul két tíz másodperces időbüntetést is behúzott a futamon, vagyis ezúttal különösen rossz ellenfélnek bizonyult a pályán. A leintést követően viszont csak viccelődött azzal, hogy ha legközelebb ennyi ideig kell várakoznia a bokszutcában a büntetése letöltése miatt, majd kiugrik egy italra.

Verstappen in Mexico pic.twitter.com/g8OZJULuPt — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 27, 2024

LECLERC CSAK AZT HITTE, MÁSIK SOROZATBAN VERSENYEZ. Akár a kettős győzelem is meglehetett volna a Ferrarinak Mexikóban, ám Leclerc nem tartott ki a leintésig Norris ellen. Igaz, a brit pilóta sima előzéséhez az is igencsak hozzájárult, hogy Leclerc hibázott az utolsó kanyarban, pedig valójában csak a támadó módot szerette volna felvenni. Kár, hogy Formula–E helyett éppen F1-es versenyen vezetett.

A futamon elkövetett hiba miatt természetesen nem került bajba, a versenyhétvége legvégén a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) illetékesei rövid időre mégis „elővették” Leclerc-t. A monacói ugyanis egy csúnya szót is használt akkor, amikor a sajtótájékoztatón a versenyéről kérdezték. Leclerc már akkor viccelődött azzal, hogy nem szeretne olyan büntetést kapni, mint korábban Verstappen ugyanezért, s bár végül nem is kapott, azért egy gyors, szóbeli figyelmeztetést nem úszott meg.

1. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:40:55.800 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 4.705 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 34.387 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 44.780 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 48.536 mp h. 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 59.558 mp h. 7. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:03.642 p h. 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:04.928 p h. 9. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 12. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 14. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 15. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. 16. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 1 kör h. 17. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 15 Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 0 Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 0 a mexikóvárosi nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 11 19 2 362 2. Lando Norris 3 11 18 4 315 3. Charles Leclerc 3 10 18 1 291 4. Oscar Piastri 2 7 19 - 251 5. Carlos Sainz Jr. 2 7 17 1 240 6. Lewis Hamilton 2 3 18 2 189 7. George Russell 1 4 17 2 177 8. Sergio Pérez - 3 15 3 150 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 8 - 31 11. Lance Stroll - - 5 - 24 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Kevin Magnussen - - 5 - 14 14. Alexander Albon - - 4 - 12 15. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 16. Pierre Gasly - - 5 - 9 17. Oliver Bearman - - 2 - 7 18. Franco Colapinto - - 2 - 5 19. Esteban Ocon - - 4 1 5 20. Liam Lawson - - 1 - 2 a világbajnokság állása