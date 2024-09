Adrian Newey az Aston Martinnál folytatja – hivatalos

Mint ismert, a Red Bull májusban adott hírt a technikai vezető, Adrian Newey távozásáról, miután feltehetően megromlott a viszonya az év elején botrányba keverő csapatfőnökkel, Christian Hornerrel, és megelélte a házon belül dúló hatalmi harcokat. Noha a tervezőzseni 2025 elejéig a „vörös bikák” kötelékében marad, már egy ideje nem vesz részt a Formula–1-es csapat mindennapjaiban, helyette az RB17-re keresztelt hiperautó fejlesztésére összpontosít.

Noha eleinte egyöntetűen arról szóltak a hírek, hogy Newey következő állomása Maranello lehet, ahol a Lewis Hamiltonnal kiegészülő Ferrarit vezetné vissza a csúcsra, a pletyka idővel egyre inkább elhalkult, és helyette azon hangok erősödtek fel, hogy a neves szakember az Aston Martinnál folytatná hosszú és sikeres pályafutását. Newey egybehangzó értesülések szerint júniusban gyárlátogatáson is járt Silverstone-ban, amit követően egyre több forrás számolt be arról, hogy a felek megegyeztek, és egyre biztosabbá vált, hogy szeptember elején várható a bejelentés, miután lejár a címvédő Red Bull által meghatározott embargó időszaka.

A Lawrence Stroll által vezetett Aston Martin végül a kedd délre meghirdetett sajtótájékoztatója keretein belül hivatalosan is megerősítette Newey érkezését, aki a 2026-os projekt vezetése mellett részvényes is lesz a csapatnál. A tervezőlegenda 2025. március 1-jén kezdheti meg a munkát Silverstone-ban, vagyis noha a következő évi kocsi fejlesztésében még nem tud részt venni, a 2026-től érvénybe lépő nagy szabályváltozásoknak már az általa is tervezett autóval vághat neki az alakulat – a csapatok legkorábban januártól dolgozhatnak az új éra versenygépein.

Fotó: X/AstonMartinF1

A 65 éves szakember tekintélyes múltra tekinthet vissza, hiszen összesen tizennégy bajnoki címet nyerő kocsi került ki a kezei közül: a Red Bull mellett a Williamst, valamint a McLarent is sikerre vezette már, és az Aston Martin is azzal a céllal szerződtette a szakembert, hogy a segítségével bajnokcsapattá váljon. Ennek érdekében korábban Dan Fallows (korábban Newey jobbkeze volt) és Enrico Cardilo szolgálatait is megszerezte, és az új érát már a Honda-erőforrással felvértezve kezdi meg.

NEWEY BAJNOKI SIKEREI 1992: Williams (egyéni és konstruktőri) 1993: Williams (egyéni és konstruktőri) 1994: Williams (konstruktőri) 1996: Williams (egyéni és konstruktőri) 1997: Williams (egyéni és konstruktőri) 1998: McLaren (egyéni és konstruktőri) 1999: McLaren (egyéni) 2010: Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2011: Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2012: Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2013:Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2021:Red Bull (egyéni) 2022: Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2023: Red Bull (egyéni és konstruktőri) 2024: Red Bull (egyéni és konstruktőri)

„Ez óriási hír. Adrian a világon a legjobb abban, amit csinál, a csúcson van, és hihetetlen büszkeséggel tölt el, hogy csatlakozik az Aston Martin Formula–1-es csapatához. Ez a legnagyobb sztori azóta, hogy az Aston Martin-név visszatért a királykategóriába, és egy újabb bizonyítéka azon törekvéseinknek, hogy olyan F1-es csapatot építsünk, amely képes világbajnoki címekért harcolni. Abban a pillanatban, hogy Adrian elérhetővé vált, tudtuk, hogy ennek meg kell történnie. A korai egyeztetéseink megerősítették, osztozunk azon a vágyon, hogy együttműködjünk, és kihasználjuk az életben egyszer adódó lehetőséget" – kezdte a tulajdonos, Lawrence Stroll.

„Adrian versengő, az egyik legnagyobb, akivel valaha találkoztam. Amikor látta, mi épül Silverstone-ban – a hihetetlen AMR Technology Campusunkat, a a tehetséges embereket felvonultató csapatunkat, illetőleg a sportág legújabb szélcsatornáját –, gyorsan megértette, mit akarunk elérni. Komolyan gondoljuk, mint ahogyan ő is. Adrian ugyanolyan éhes és ambiciózus, mint mi, hisz ebben a projektben, és segíteni fog nekünk megírni az Aston Martin következő fejezetét a Formula–1-ben" – zárta a gondolatait.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok az Aston Martin F1-es csapatához. Nagyon inspirálónak és lenyűgözőnek találtam azt a szenvedélyességet és elkötelezettséget, amit Lawrence mutat minden iránt, amivel foglalkozik. Lawrence eltökélt szándéka, hogy világverő csapatot hozzon létre, ő az egyetlen többségi tulajdonos, aki aktívan részt vesz a sportban. Elkötelezettségét megmutatja az AMR Technology Campus és a szélcsatorna Silverstone-ban, amelyek nemcsak korszerűek, hanem olyan elrendezéssel rendelkeznek, amely nagyszerű munkakörnyezetet teremt. Együtt nagyszerű partnerek leszünk a Hondával és az Armacóval, minden kulcsfontosságú infrastruktúrával rendelkeznek ahhoz, hogy az Aston Martin világbajnoki címet nyerhessen, és nagyon várom, hogy segíthessek elérni ezt a célt" – jelentette ki Newey.

A BBC értesülései szerint a tervezsőni 5 évre írt alá az Aston Martinnal, és szerződése a bónuszokkal együtt akár évi 30 millió fontot is hozhat neki.

A silverstone-i alakulat tizenhat versenyhétvégét követően a kontstukrőri tabella ötödik helyét foglalja el, jelenlegi versenyzőpárosa, Fernado Alonso és Lance Stroll 2025-ben is folytatja az együttműködést.

7. AZERI NAGYDÍJ SZEPTEMBER 13., PÉNTEK 1. szabadedzés 11.30–12.30 2. szabadedzés 15.00–16.00 SZEPTEMBER 14., SZOMBAT 3. szabadedzés 10.30–11.30 Időmérő 14.00–15.00 SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja: 13.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Szingapúri Nagydíj, Szingapúr Szeptember 22., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin Október 20., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros Október 27., 21.00