A McLaren és a Ferrari újra összecsapna a győzelemért; a Red Bull nehéz hétvégére készül Szingapúrban

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

A McLaren letaszította a Red Bullt a trónról

A McLaren múlt hétvégén átvette a vezetést a Red Bulltól a konstruktőri tabellán: a wokingiak több mint egy évtized után foglalták el az első helyet, míg az osztrákok 847 napot követően vesztették el a vezetést. A „vörös bikák" részben már el is engedték a csapatbajnokságot, helyette arra összpontosítanak, hogy Max Verstappen sorozatban negyedszer is felülhessen a sportág trónjára, míg a brit istálló pont a konstruktőri cím megszerzését jelölte ki első számú célul, de kész csapatsorrendet alkalmazni Lando Norris esetleges sikerének elősegítése érdekében.

A McLaren jelenleg húsz ponttal előzi meg a Red Bullt, míg a harmadik Ferrari lemaradása 51 pont, vagyis még a maranellóiak is lőtávolon belül vannak, és olyannyira számolni kell velük, hogy a wokingiak szerint nagyobb fenyegetést jelenthetnek rájuk a bajnokság szempontjából, mint a „vörös bikák". Az egyéni összetettben ennél egyértelműbb a helyzet, hiszen reálisan nézve egyedül Norris veszélyeztetheti Verstappen címvédését. A brit pilóta az elrontott időmérőt követően is csökkenteni tudta a hátrányát, így hét versennyel a vége előtt 59 pontra közelítette meg a fő riválisát.

A Ferrari lesben áll, és kész lecsapni a szingapúri éjszakában

A Ferrari a nyári szünet óta remek formát mutat, és különösen az Olasz Nagydíjon, a tifosi előtt táltosodott meg. Charles Leclerc először fantasztikus sikert aratott a Scuderia hazai pályáján, majd kiélezett küzdelemben maradt alul a mclarenes Oscar Piastrival szemben Azerbajdzsánban.

Noha azt még nem lehet minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy a Monzában bevetett fejlesztések tényleges áttörést jelentettek-e, az biztos, hogy Baki után újabb olyan helyszínre utazik a mezőny, amely kedvez az SF-24-esnek. A maranellói alakulat már egy évvel ezelőtt is fantasztikus tempót mutatott Szingapúrban, miközben az egész idényben óriási fölényt mutató Red Bull szenvedett.

Az osztrák csapat tizenöt, míg Max Verstappen tíz versenyhétvégét követően szenvedett vereséget, Carlos Sainz Jr. az időmérőn megszerzett pole pozícióját a dobogó felső fokára váltotta a futamon. A spanyol és a Ferrari sikere azért is volt nagy jelentőségű, mert az év hátralévő részében újra legyőzhetetlennek bizonyult Verstappen és a Red Bull kombinációja.

Most egy esztendővel később jócskán átalakult a sorrend: a Ferrari és a McLaren érkezik meg fő eséyesként a helyszínre, míg a „vörös bikák” nehéz hétvégére készülnek. Az olaszok már Azerbajdzsánban is ott loholtak a McLaren nyakában, és könnyedén sikert arathatott volna, ha Leclerc jobban védekezik, hiszen versenytempó tekintetében szinte egálban volt a két csapat.

A monacói a nemrég elért remek eredményekből, míg Sainz a tavalyi győzelemből meríthet erőt, és az kétségtelen, hogy a Ferrari mindenképpen szeretné maximalizálni a lehetőségeit, mielőtt a vízválasztónak számító Austinba érkezik. Ennek érdekében sajtóértesülések szerint új első szárnnyal is készül a 18. fordulóra, mely az Olaszországban bevetett csomagot teszi teljessé.

A hírek szerint a Scuderia ezen frissítése is vártnál előbb érkezik, és a McLaren, valamint a Mercedes irányába megy el vele. Mint ismert, az olasz istálló a Red Bull-lal karöltve támadta a wokingiakat és a németeket azért, mert gyanújuk szerint a megengedettnél jobban hajlik az első szárnyuk. A két fél a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) fordult, de egyelőre nem intézkedett, hiszen a Mercedes és a McLaren is átment valamennyi vonatkozó ellenőrzésen.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne változhatna a helyzet, a szövetség már korábban is közbeavatkozott hasonló körülmények között arra hivatkozva, hogy valamely megoldás ellentmond a szabályok szellemiségének. A McLaren ráadásul a hátsó szárnya maitt is célkeresztbe került, miután az elem két vége zárt állapotban is lehajlott bizonyos sebesség felett Azerbajdzsánban.

Ez az eset az FIA érdeklődését is felkeltette, és már Szingapúr előtt kiadott egy közleményt, melyben jelezte, idény közben is módosíthat a szabályokon, ha szükségesnek érzi, de ha a szóban forgó elemek átmennek az ellenőrzésen inkább a jövőre vonatkozóan tud szigorítani.

Pérez előretörése, Verstappen visszaesése

Sergio Pérez fantasztikus formát mutatott az egyik kedvenc vadászterületének számító azeri versenypályán, harminchárom nagydíjhétvégét követően győzte le csapattársát, Verstappent egy körön, majd a versenyen is pariban volt a McLarennel, illetve a Ferrarival, és adott ponton úgy festett akár az első helyet is elcsípheti.

Noha végül a Sainzcal történt baleset nyomán üres kézzel volt kénytelen távozni, a hétvégén egyértelműen gyorsabb és magabiztosabb volt Verstappennél, ami mindenképpen jó előjel a számára az újabb utcai pálya előtt. A trónról letaszított Red Bullnak most mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy Pérez is erős eredményeket érjen el, és minél inkább lelassítsa a McLaren térnyerését, ráadásul a mexikói a márkatársát is segítheti abban, hogy kevesebb pontot veszítsen a fő rivális Norrisszal szemben.

Ha Pérez újra magára talál, azzal bebetonozhatja a helyét 2025-re is, így érdekes lesz látni, fellángolás volt-e az önbizalomnyerés, vagy képes lesz-e innen építkezni. Míg a mexikói az elmondása szerint egyre jobban érzi magát a volán mögött, Verstappen egyre frusztráltabb.

A holland a legutóbbi kvalifikációs kudarcát, valamint a másnapi rosszabb versenytempót is az elrontott beállításoknak tulajdonította, és sokkal jelentősebb mértékben is csökkenhetett volna az előnye, ha a McLaren, és különösképpen Norris jobban ki tudná használni az adandó lehetőségeit. A holland reményeit így leginkább jelenleg a wokingiak és a brit pilóta rossz helyzetkihasználása tartja életben, kérdés, a McLaren kezdi el maximalizálni előbb a pontjait, vagy a Red Bull lép hamarabb szintet.

Magnussen visszatér a mezőnybe

Kevin Magnussen visszatérhet a Haas volánja mögé azt követően, hogy a szabályrendszer 2014-es bevezetése óta első versenyzőként kénytelen volt kihagyni egy teljes hétvégét a tizenkét hónap alatt összegyűjtött tizenkét büntetőpontja nyomán. Az már korábban biztossá vált, hogy a dán versenyző pályafutása az idény végén befejeződik a Haasnál, és jelen állás szerint máshol sem lesz számára hely 2025-ben, így hét versenyhétvégéje maradt arra, hogy bizonyítson.

Az amerikaiak a beugró Oliver Bearman révén Azerbajdzsánban is szereztek egy pontot, aminek köszönhetően öt pontra közelítették meg a Szingapúrban különleges autófestést használó RB-t. A Haasnak ugyanakkor nemcsak előre kell figyelnie, hanem hátra is, mivel a Williams jelentős mértékben közeledni tudott hozzá. A grove-iak Bakiban összesen tíz pontot zsebeltek be, vagyis többet, mint az azt megelőző tizenhat nagydíjon. Ha tovább folytatódik a patinás csapat előretörése, akkor a Haas mellett adott esetben még a faenzai istállóra is veszélyes lehet, így minden pont számítani fog a fennmaradó versenyeken a mezőny hátsó felében.

Ricciardo az utolsó versenyére készül?

Daniel Ricciardo alatt jó ideje rezeg a léc, és noha az elmúlt versenyhétvégéken hasonló teljesítményt nyújtott, mint csapattársa, Cunoda Juki, nem kizárt, hogy utoljára láthatjuk F1-es autó volánja mögött. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko már korábban kijelentette, hogy Liam Lawson mindenképpen ülést fog kapni 2025-re, és nemrég azt is elárulta, hogy a most következő Szingapúri Nagydíj után tisztázhatják a pilótakérdést.

Ezzel egy időben ugyanakkor elkezdett terjedni az a szóbeszéd is, hogy az új-zélandi pilóta kontraktusában van olyan kitétel, hogy legalább öt futamon rajthoz állhat, különben szabadon igazolhatóvá válik más csapatok által. Lawson ennek megfelelően Szingapúr után válthatná Ricciardót, aki ebben az esetben nagy valószínűség szerint a Formula–1-nek is kénytelen lesz búcsút inteni, hiszen nem maradna számára hely 2025-ben.

Míg Ricciardo esélyei lassan szertefoszlanak, Franco Colapinto két nagydíj alatt elérte, hogy potenciális jelöltként számoljanak vele a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Saubernél. A Williams csapatfőnöke, James Volwes az Azeri GP után elmondta, szeretné a mezőnyben látni a fiatal pilótáját 2025-ben is, és ennek érdekében most feltérképezi, tudnak-e módot találni az Audival történő együttműködésre.

MI VÁRHATÓ A SZINGAPÚRI NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a tizennyolcadik állomás Szingapúr, ahol a 15. Szingapúri Nagydíjat rendezik meg. Az éjszakai verseny egy évvel ezelőtt az év legnagyobb szenzációját szolgáltatta, hiszen az volt az első és egyben utolsó helyszín, ahol a Red Bull nem tudott diadalmaskodni. A „vörös bikák” párosa már a kvalifikáció második szakaszában kiestek, és másnap sem volt esélyük: a Ferrari Sainz révén remek győzelmet aratott.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Lewis Hamilton a legsikeresebb négy diadallal, őt Fernando Alonso követi két győzelemmel, míg Pérez és Sainz egyaránt egyszer szelte át elsőként a célvonalat.

Ami a jelenlegi formát illeti, a McLaren és a Ferrari vívhat újra kiélezett csatát egymással, míg a Red Bullra újabb nehéz hétvége várhat. A wokingi és a maranellói csapat közül az utóbbi rendelkezik több sikerrel a helyszínen, hiszen háromszor is képviseltethette már a dobogó felső fokán, miközben a rivális mindössze egyszer, míg 2009-ben diadalmaskodott a villanyfényes versenyen.

A stratégiák kialakításánál érdemes lesz figyelembe venni az esetleges virtuális és a valódi biztonsági autós szakaszokat is, hiszen a helyszín 2008-as debütálása óta nem rendeztek olyan futamot, amelyen legalább egyszer ne lépett volna érvénybe valamilyen korlátozás. Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a mostani idényben nyolc verseny óta nem kellett pályára küldeni a safety cart, így egy sorozat mindenképpen megszakad vasárnap, a kérdés már csak az, melyik.

Az izgalmakat tovább fokozhatja a negyedik DRS-zóna kijelölése is, hiszen elősegítheti az előzéseket azon a pályán, amelyen több ízben alakult már ki vonatozás.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 9 16 2 313 2. Lando Norris 2 9 15 4 254 3. Charles Leclerc 2 8 15 - 235 4. Oscar Piastri 2 6 16 - 222 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 14 1 184 6. Lewis Hamilton - 3 16 2 166 7. George Russell 1 4 14 2 143 8. Sergio Pérez - 3 13 3 143 9. Fernando Alonso - - 10 1 58 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Alexander Albon - - 4 - 12 14. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 15. Pierre Gasly - - 5 - 8 16. Oliver Bearman - - 2 - 7 17. Kevin Magnussen - - 3 - 6 18. Esteban Ocon - - 4 - 5 19. Franco Colapinto - - 1 - 4 a világbajnokság állása

1. McLaren-Mercedes 476 2. Red Bull-Honda RBPT 456 3. Ferrari 425 4. Mercedes 309 5. Aston Martin-Mercedes 82 6. RB-Honda RBPT 34 7. Haas-Ferrari 29 8. Williams-Mercedes 16 9. Alpine-Renault 13 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök

15. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ SZEPTEMBER 20., PÉNTEK 1. szabadedzés 11.30–12.30 2. szabadedzés 15.00–16.00 SZEPTEMBER 21., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 15.00–16.00 SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP A verseny (62 kör, 306.143 km) rajtja: 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Amerikai Nagydíj, Austin Október 20., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros Október 27., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos November 3., 18.00