„Voltak napok, amikor úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó" – Hamilton nem tudta abbahagyni a sírást

A második rajtkockából elrugaszkodó Lewis Hamilton 56 versenyt felölelő nyeretlenségi sorozata pont hazai közönség előtt, Silverstone-ben szakadt meg. A pályafutása során a rekordot jelentő 104. győzelmét arató hétszeres világbajnok több szempontból is történelmi sikert könyvelhetett el a változékony időjárást hozó Brit Nagydíjon. Egyrészről a kilencedik alkalommal ért célba elsőként a Formula–1 bölcsőjének számító helyszínen, aminél többször egyetlen versenyző sem tudott egy adott nagydíjon és pályán diadalmaskodni a „száguldó cirkusz" történetében. Másrészről új csúcsot állított fel azzal, hogy az első (2007, Kanada) és a legutóbbi sikere (2024, Nagy-Britannia) között 17 év és 1 hónap telt el, harmadrészt pedig: karrierje során a 16. különböző idényben nyert, amivel Michael Schumachert (15) utasította maga mögé.

A legutóbb 2021-es szaúdi futamon győzedelmeskedő Hamilton nem is tudta palástolni, milyen sokat jelentett neki az újabb siker, a könnyeivel küszködve nyilatkozott a leintést követően. Elismerte, voltak pillanatok, amikor úgy érezte, már nem fog visszatérni a dobogó felső fokára. „Nagyon nehéz, mindenki számára az lenne. De az a fontos, hogyan állsz fel, és még tovább kell ásnod, még akkor is, amikor úgy érzed, nincs tovább. A 2021-es és a mostani között voltak napok, amikor úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, vagy hogy valaha egyáltalán visszatérhetek oda, ahol most vagyok. A lényeg viszont az, hogy nagyszerű emberek vesznek körül, akik szüntelenül támogatnak. Minden egyes alkalommal, amikor látom, hogy a csapat erőfeszítést tesz, az engem is ugyanarra sarkall. És ott vannak a szurkolók is szerte a világban, bárhova megyek, és nagyon támogatóak. Szóval óriási köszönet mindenkinek."

„Nem tudom abbahagyni a sírást. Kétezer-huszonegy óta minden egyes nap úgy keltem fel, hogy próbáltam harcolni, edzeni, a feladatra összpontosítani fejben, és olyan keményen dolgozni, amennyire csak tudok. A mostani az utolsó Brit Nagydíjam ennek a csapatnak a színeiben, és nagyon meg szerettem volna ezt nyerni nekik, mert nagyon szeretem és becsülöm őket. A kemény munka, amit belefektettek az elmúlt három évbe... Örökké hálás leszek mindenkinek a Mercedesnél, és valamennyi támogatónknak. És persze a hihetetlen rajongóimnak, körről körre láttalak benneteket, nincs is nagyszerűbb érzés annál, mint elsőként célba érni itt" – mondta meghatottan a dobogó felső fokára 945 nap után visszatérő Hamilton.

„Tizenkét év után nem is lehetett volna szebb búcsút írni a Brit Nagydíjhoz, nagyszerű volt – kezdte az értékelést a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff. – A mostani volt az utolsó silverstone-i futamunk együtt, és olyan volt, mint egy tündérmese. A Mercedes legikonikusabb és legsikeresebb brit versenyzővel hagyjuk magunk mögött a brit tömeget. Fantasztikus versenyző, mostanság voltak nehéz időszakai, de hibátlan és remek vezetéssel tért vissza ilyen változékony körülmények között. Nagyon élvezem, ahogyan visszakapaszkodunk. Száraz körülmények között sokáig az első két helyen haladtunk, úgy tűnik, hogy a teljesítményt figyelembe véve visszatértünk. George (Russell) olyan keményen jött vissza, nagy kár érte, hogy kiesett, hiszen két autónk is a dobogón végezhetett volna. Talán ez az egyetlen dolog, amivel cserben hagytuk."

A pole pozícióból induló Russell a verseny elején vezetett, ám amikor először elkezdett esni az eső, egészen a negyedik helyig esett vissza a csapattársa, illetve a két McLaren mögé. A brit fülére a 34. körben szólt rá a csapat, hogy gond van a Mercedesszel, és hajtson be a bokszba feladni a versenyt. „A kormány kijelzőjén láttam, ahogyan a hőmérsékleti értékek elkezdenek felfelé szaladnak, és hogy hűtéssel kapcsolatos problémám van. Nem igazán tudom, mit mondhatnék. Az autó nagyon jónak érződött. Tudtam, hogy hosszú verseny áll előttünk, kissé küszködtem a nedves foltokkal, de nagyon csalódott vagyok."

Max Verstappen a negyedik helyről indulva másodikként látta meg a kockás zászlót, és noha a végén életre kelt alatta a Red Bull, és az eredményének köszönhetően még tovább tudta növelni az előnyét az egyéni vb-összetettben, tudja, nehéz folytatás várhat rá, ha nem javul az autója teljesítménye. „Egyszerűen nem volt meg a tempónk. A verseny elején folyamatosan estem visszafelé, elég rosszul festett a helyzet, egy ponton azt hittem, ötödik vagy hatodik helyen végzünk. De jó döntéseket hoztunk. A köztes esőgumira, majd a száraz pályára alkalmas abroncsra való váltást is a megfelelő körben tettük meg. És az is a segítségemre volt, hogy a végén lágy helyett kemény keveréket kaptam. Úgy érzem, emiatt lehettünk végezhettünk ma a második helyen. Ennél sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, de ha jó döntéseknek köszönhetően a dobogón zárhattam. Természetesen örülök neki."

„Amikor először elkezdett esni, nem igazán mertem kockázatot vállalni, hiszen egyébként is estem vissza, és küszködtem a tapadással. Előttem viszont mindent beleadtak a srácok, szóval próbáltam egyszerűen ott maradni, és a pályán tartani a kocsit, ami elég nehéz volt. Egy ponton azonban igazán rákezdett, és elég egyértelmű volt, hogy köztes esőgumira kell váltani. Ezt követően minden arról szólt, hogy minél tovább életben tartsd az abroncsokat. Aztán előbújt a nap, és a pálya elég gyorsan elkezdett felszáradni. Még mindig jó érzés volt az intereken körözni, de egy ponton kockázatot kell vállalnod, és vissza kell térned slick gumira. Szerencsére minden jól alakult. Sok munka vár ránk, jelenleg nem mi vagyunk a leggyorsabbak."

Verstappen arra is rámutatott, ha továbbra sem tudnak javulni, akkor könnyen elveszíthetik a bajnokságot annak ellenére is, hogy tizenkét verseny után, vagyis fél távnál 84 ponttal előzi meg a legközelebbi riválisát az egyéni bajnokságban. „Ha megnézed az átlagos tempót az etapok alapján, akkor látod, hogy a többiek sokkal gyorsabbak voltak, és lehagytak bennünket. A McLaren egyszerűen rossz döntést hozott, ha Norris a közepes abroncson van, akkor esélyem sem lett volna ellene. Az, hogy második lettem egy lassú autóval, és jó döntéseket hoztunk, ez volt a maximum, amit elérhettünk."

Noha Lando Norris a rajtnál egy pozíciót vesztett Verstappennel szemben, ahogyan romlottak a körülmények, úgy gyorsult fel, és egy ponton még a versenyt is vezette. Ám a száraz pályára alkalmas gumikra történő váltásnál megpecsételte a sorsát a további egy kör, illetve az, hogy lágy keverékre váltott. Hamilton ugyanis már a bokszkiállásnál átugratta, majd később a keményen támadó Red Bull-os is megelőzte őt.

„Tudom, hogy dobogóra állhattam hazai pályán, de egyszerűen elegem van abból, hogy azt kell ecsetelnem, mit csinálhattam volna jobban, hogy ezt vagy azt kellett volna tennem. Nem érdekel, hogy időbe telik. Nem akarom, hogy időbe teljen. Most kellene úgy cselekednem, most kellene nyernem. Ennél jobb döntéseket kellene hoznom. Egyszerűen csalódott vagyok. Ez egy győzelem. Győzelem a Formula–1-ben. Nem fogok ennél kevesebbel megelégedni, amikor sikerülnie kellett volna. Nem vagyok kemény magammal. Nyernem kellett volna ma? Igen. Nyertem? Nem. Szóval nem fogok örülni egy újabb harmadik helynek. Újabb pontokat veszítettem Verstappennel szemben, szóval nem leszek elégedett ezzel az eredménnyel. Sok jó dolog van, rengeteg pozitívum, de a végeredménnyel akarok elégedett lenni, és nem vagyok az."

„Két dolgot bánok a végén. Azt, hogy milyen gumira váltottunk, és hogy egy körrel később tettünk meg. Utóbbi teljes mértékben az én hibám volt, hiszen az kizárólag a versenyző érzésén és tudásán múlik, és Lewis jobb munkát végzett nálam ezen a téren. Ami a lágy gumit illeti, azt a döntést a csapattal közösen hoztuk meg. Sok jó része volt, de megint volt pár olyan, ami kifogott rajtunk és eldobtuk a győzelmet. Eléggé csalódott vagyok. Igazából Lewis is a lágy keveréken volt, és megnyerte a versenyt. Nem volt rossz döntés, de csapatként borzalmas vagyunk a lágy gumin az autó egyensúlya miatt, ahogyan működik. Mindig is rosszak voltunk ezen a gumitípuson, míg a Mercedes jó, szóval szinte nem is volt esélyem győzni. Arra számítottam, hogy a Mercedes előtt fogok visszatérni a pályára, de nem így történt. Ugyanakkor még ha előtte is jöttem volna vissza, nem nyertem volna, mivel túl lassúak voltunk."

Folytatás két hét múlva a Magyar Nagydíjjal.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 11 2 255 2. Lando Norris 1 6 10 1 171 3. Charles Leclerc 1 5 10 - 150 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 10 1 146 5. Oscar Piastri - 2 11 - 124 6. Sergio Pérez - 3 9 2 118 7. George Russell 1 2 10 1 111 8. Lewis Hamilton 1 1 11 2 110 9. Fernando Alonso - - 7 1 45 10. Lance Stroll - - 4 - 23 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 11. Cunoda Juki - - 6 - 20 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása