Russell biztos benne, hogy Hamilton most már nem váltana csapatot

Lewis Hamilton váratlanul, már február elején megerősítette, hogy a 2024-es idény végén búcsút int a Mercedesnek, és a Ferrarihoz igazol, még az új érát hozó nagy szabályváltoztatások előtt. A brit versenyző 2014 és 2020 között összesen hatszor hódította el a világbajnoki trófeát a német alakulat színeiben, és számos rekordot megdöntött, ám az ellentmondásos körülmények között elvesztett 2021-es vb-címet követően mélyrepülés következett, hiszen a zsinórban nyolc konstruktőri sikert szerző „ezüstnyilak" küszködtek az új technikai szabályrendszer 2022-es bevezetése óta, és csak az elmúlt versenyeken tudták igazán összeszedni magukat.

A Mercedes Ausztriában, majd Nagy-Britanniában is győzelmet aratott – utóbbi helyszínen tört meg a hétszeres világbajnok 56 versenyhétvége óta íródó nyeretlenségi szériája, ami nagy megkönnyebbülést hozott a versenyző számára. Noha Hamilton az elmúlt sikerek után is úgy nyilatkozott, egyáltalán nem bánta meg a csapatváltást, a Spielbergben pályafutása második diadalát arató George Russell úgy érzi, ha a német istálló a mostani szinten teljesített volna az elmúlt két esztendőben, akkor honfitársa nem igazolt volna Maranellóba.

„Nem gondolom, hogy távozott volna a csapattól, ha úgy teljesített volna, mint most. Semmiképp sem távozna akkor, ebben biztos vagyok. Ami 2026-ot illeti, az erőforrásunk nagyon erősnek tűnik, és minden, amit az üzemanyagokkal csinálunk, nagyszerűen néz ki, és nagyon bizakodóak vagyunk a következő évekkel kapcsolatban. Bármennyire is kemény volt az elmúlt két esztendő, úgy érzem, most lendületben vagyunk" – jelentette ki a Reutersnek, majd azt is hozzátette, megérti, hogy márkatársának környezetváltozásra volt szüksége.

„Egy ponton mindenkinek szüksége van változásra. Tizenkét éve van már itt, és nagyon sok mindent elért a csapattal. Számára izgalmas lehet ez a váltás. De persze ha az aktuális istállóddal versenyeket nyersz, és minden nagyszerűnek fest a jövővel kapcsolatban, akkor egyszerűen a lehető leggyorsabb autóban szeretnél ülni, és nem számít, milyen színű."